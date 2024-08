Come allontanare le vespe e i calabroni in modo naturale: 9 piante da tenere in giardino

Come liberarsi dalle vespe in giardino senza usare pesticidi? Tutti sappiamo che le sostanze chimiche creano non pochi problemi, e se da un lato allontanano gli insetti che potrebbero rovinare le serate all'aperto, dall'altro provocano danni al nostro organismo e alla natura che ci circonda. Ma come tenere lontane le vespe (e anche i calabroni) in modo naturale? Ci sono 9 piante molto decorative che svolgono un'azione repellente.

Allontanare vespe e calabroni, la soluzione green

Tenere lontani gli insetti indesiderati dai propri spazi all'aperto, è un'esigenza primaria se si vuole trascorrere qualche ora nella brezza serale. In un periodo come questo - in cui le temperature torride ci costringono a giornate soffocanti - l'idea di rilassarsi sotto al gazebo magari organizzando una grigliata all'aperto in compagnia di amici e familiari è sicuramente allettante.

Ma quel "piacere" rischia di essere rovinato dalla presenza di alcuni insetti, tanto fastidiosi quanto pericolosi. Stiamo parlando delle vespe e dei calabroni, che in alcuni soggetti particolarmente sensibili possono provocare reazioni allergiche e shock anafilattici pericolosi.

Come risolvere il problema senza usare prodotti che finirebbero per inquinare l'ambiente e darci problemi addirittura maggiori di quelli che ci eravamo proposti di risolvere? La soluzione green arriva da alcune piante, note per la loro azione repellente naturale, che oltre a difenderci dagli insetti sapranno anche decorare il nostro giardino.

Piante repellenti per vespe e calabroni, quali sono?

Si tratta di 9 specie botaniche famose per la loro bellezza, e talvolta anche per il profumo che emanano, che possono aiutarci a vivere in serenità le nostre serate all'aperto.

La menta è una delle varietà botaniche più efficaci per tenere lontane le vespe, ma anche le zanzare e le formiche. La sua azione repellente naturale si unisce alla delicata fragranza delle sue foglioline, tanto amate per dare colore e profumo ai più gustosi cocktail estivi.

Anche la citronella è nota per il suo odore "pungente" che tiene alla larga gli insetti indesiderati. La possiamo trovare in tante soluzioni - come candele anti-repellenti e oli da inserire nelle lampade da giardino - oppure coltivare una pianta in vaso, che oltre a combattere vespe, zanzare e calabroni saprà abbellire anche lo spazio verde.

Un'altra pianta che affida alla sua fragranza agrumata il compito di liberarci dagli insetti è l'aurone, noto anche come artemisia del limone. Si tratta di una varietà caratterizzata da cespi folti. Non è una pianta molto comune nei giardini italiani, ma possiamo assicurarvi che la sua azione repellente è straordinaria.

Coloro che invece amano i profumi più delicati, potranno trovare nella lavanda la loro soluzione perfetta per trascorrere serate all'aperto in tranquillità. Il suo odore inebriante è un deterrente naturale per le vespe, mentre è gradito alle api. Il miele di lavanda è anche uno dei migliori, quindi la sua coltivazione può avere anche benefici aggiuntivi.

Se amate avere anche un giardino bello fiorito, non potrete ignorare la possibilità di aggiungere tra i vasi qualche pianta di pelargonio e geranio. Oltre a regalare fioriture di mille colori, queste due varietà botaniche contribuiscono a tenere lontani gli insetti più comuni e fastidiosi dell'estate. in occasione di una cena all'aperto, il loro effetto repellente potrà essere potenziato schiacciando qualche foglia e ponendola in una ciotola nel centro della tavola.

Un'altra pianta poco conosciuta, ma efficace, è l'asperula. Si tratta di una specie botanica ideale per creare zone ombreggiate e formare bellissimi tappeti bianchi ai piedi degli alberi da frutto. Anche in questo caso è possibile potenziarne l'effetto anti-vespe raccogliendo i fiori in piccoli mazzetti, con i quali decorare il tavolo.

Anche l'assenzio rientra tra le varietà poco gradite agli insetti. Pianta erbacea perenne con un fogliame profumato, viene spesso usata in cucina per la preparazione di liquori.

L'ultima, ma non meno efficace soluzione anti-insetti vede le piante di pomodoro. Sicuramente non è una scelta molto comune per il giardino, ed è più facile incontrarle negli orti, ma le foglie di queste piante emanano un odore insopportabile per le vespe e i calabroni. Perché allora non collocarne qualcuna anche in terrazzo o in giardino, e avere così un ottimo rimedio green contro gli insetti insieme agli ingredienti perfetti per le insalatone estive?