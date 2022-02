Animali in via d'estinzione nel mondo: quali sono le specie a rischio

Immagine di repertorio

Dal Rinoceronte di Giava al Gorilla di montagna, sono moltissime le specie di animali che rischiano l'estinzione nel mondo. Inquinamento, surriscaldamento globale, deforestazione e bracconaggio stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di mammiferi, anfibi, uccelli e rettili. Ecco cosa sta succedendo.

Animali a rischio estinzione a causa dell'uomo

Riuscire a fare una stima esatta delle specie animali che si estinguono ogni anno è complicato. L'estinzione delle specie animali è un fenomeno naturale che esiste da sempre. Eppure negli ultimi anni l'attività dell'uomo ha spesso contribuito ad accelerare (se non addirittura innescare) il fenomeno, con comportamenti sbagliati. Basta pensare all'agricoltura intensiva, alla deforestazione, al commercio illegale e al bracconaggio per comprendere i danni causati all'habitat naturale degli animali e alla loro stessa sopravvivenza.

Queste azioni hanno portato a dati allarmanti: si calcola che ad oggi il 23% dei mammiferi, il 25% dei rettili, il 14% degli uccelli e il 41% degli anfibi è a rischio estinzione. I dati sono confermati anche dalle associazioni ambientaliste, che stimano che circa 5.000 specie animali siano in pericolo.

Un'altra conferma arriva anche dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn), che dal 1964 pubblica ogni anno una Lista Rossa dove sono riportate le specie in via d'estinzione.

Liste Rosse Iucn, cosa sono?

Si tratta di un elenco che, come già accennato, viene pubblicato annualmente dove viene riportata la stima precisa della situazione il Pianeta. L'Iucn è infatti la più autorevole istituzione scientifica a livello mondiale e tra i suoi compiti vi è anche quello della redazione di liste rosse delle specie selvatiche (Iucn Red List, Red Data List o Iucn Red List of Threatened Species) che costituisce il più ampio database di informazioni sullo stato di conservazione delle specie animali e vegetali a livello globale.

Nella Lista Rossa sono riportate le varie specie animali classificate in base al loro status di conservazione e alle "minacce" per la loro sopravvivenza. I dati che emergono sono preoccupanti, poiché evidenziano oltre 30mila specie animali a rischio estinzione (più o meno elevato) e prossime alla scomparsa definitiva. Tra questi vi sono, appunto, il 23% dei mammiferi, il 25% dei rettili, il 14% degli uccelli e il 41% degli anfibi.

In base all'ultima List Rossa Iucn vi sarebbero 73 specie animali estinte di recente, che vedono tra le altre il geco di Christmas Island (Lepidodactylus listeri), la tartaruga nera dal guscio molle (Nilssonia nigricans), l’orice dalle corna a sciabola (Oryx dammah) e l’ara di Spix (Cyanopsitta spixii).

Animali a rischio estinzione nel mondo: lista

Oltre a questi ormai estinti, ve ne sono molti che rischiamo di perdere nei prossimi anni a causa dei danni dell'uomo all'habitat terrestre. L'attenzione degli scienziati è rivolta verso 10 specie che ancora (fortunatamente) popolano il Pianeta, ma che potremo vedere presto scomparire perché la loro speranza di sopravvivenza è ormai ridotta al minimo.

In particolare l'attenzione è puntata su dieci specie animali:

Rinoceronte di Giava (Rhinoceros sondaicus) di cui esistono soltanto 60 esemplari nel Parco Nazionale di Ujung Kulon in Indonesia

(Rhinoceros sondaicus) di cui esistono soltanto 60 esemplari nel Parco Nazionale di Ujung Kulon in Indonesia Leopardo dell’Amur (Panthera pardus orientalis), considerato il felino più raro al mondo, con appena 103 esemplari censiti, di cui soltanto 6 femmine

(Panthera pardus orientalis), considerato il felino più raro al mondo, con appena 103 esemplari censiti, di cui soltanto 6 femmine Vaquita (Phocoena sinus), focena del Golfo di California di cui, ad oggi, sopravvivono appena 12 esemplari. La specie è al centro di un attento monitoraggio per scongiurarne l'estinzione definitiva

(Phocoena sinus), focena del Golfo di California di cui, ad oggi, sopravvivono appena 12 esemplari. La specie è al centro di un attento monitoraggio per scongiurarne l'estinzione definitiva Amazzone imperiale (Amazona imperialis), dal tipico colore violaceo con sfumature rosa, che vive (o meglio sopravvive) nell'isola Dominica. Ad oggi rimangono circa 100 esemplari

(Amazona imperialis), dal tipico colore violaceo con sfumature rosa, che vive (o meglio sopravvive) nell'isola Dominica. Ad oggi rimangono circa 100 esemplari Cebo Dorato (Sapajus flavius), prima conosciuto anche con il nome di Cappuccina bionda. Il numero stimato di esemplari ancora presenti in natura è di circa 180

(Sapajus flavius), prima conosciuto anche con il nome di Cappuccina bionda. Il numero stimato di esemplari ancora presenti in natura è di circa 180 Tartaruga gigante di espanola (Chelonoidis hoodensis), testuggine di grande dimensioni che vive nelle Galapagos. Solo grazie a un programma di riproduzione in cattività è stato possibile, fino ad oggi, evitarne l'estinzione

(Chelonoidis hoodensis), testuggine di grande dimensioni che vive nelle Galapagos. Solo grazie a un programma di riproduzione in cattività è stato possibile, fino ad oggi, evitarne l'estinzione Pangolino del Borneo (Manis javanica), specie endemica con habitat naturale nel Sud-est asiatico, oggi ancora presente solo grazie a un programma di tutela

(Manis javanica), specie endemica con habitat naturale nel Sud-est asiatico, oggi ancora presente solo grazie a un programma di tutela Orango di Tapanuli (Pongo tapanuliensis), con soli 800 esemplari risulta essere ad oggi la specie di grandi scimmie con il più basso numero di esemplari

(Pongo tapanuliensis), con soli 800 esemplari risulta essere ad oggi la specie di grandi scimmie con il più basso numero di esemplari Elefante di Sumatra (Elephas maximus sumatranus), specie endemica che ha risentito notevolmente dell'azione umana. Si calcola che, negli ultimi 25 anni, questo elefante abbia perso l'80% del suo habitat originario. L'ultimo censimento fatto nel 2000 ha indicato che ne rimanevo circa 2.000 esemplari

Specie animali a rischio estinzione in Italia

Se la situazione si presenta drammatica a livello globale, le cose non migliorano nel nostro Paese. Vi sono infatti ben otto specie a rischio estinzione in Italia. Ecco quali sono: