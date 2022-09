Alluvioni: ecco cosa fare per essere più al sicuro

Quando ci si trova nel mezzo di un’alluvione, con tutta la sua violenza, un errore di valutazione o un comportamento superficiale può costare caro. Infatti, ci sono una serie di azioni che mettono a rischio la nostra incolumità e altrettanti comportamenti che ci permettono di ridurre di molto il rischio di incidente. Per esempio, è importante cercare di salire il più possibile in alto ed evitare i luoghi in cui si può rimanere bloccati.

Ogni luogo ha le sue regole

L’Italia è un paese con un alto rischio idrogeologico, ossia possono capitare con una certa frequenza delle alluvioni anche di grave intensità. Il cambiamento climatico e il conseguente aumento degli eventi atmosferici estremi hanno peggiorato ulteriormente la situazione e per questo è importante conoscere cosa bisogna e cosa non bisogna fare quando viene diramata un’allerta.

Se ci si trova all’aperto bisogna allontanarsi dalla zona allagata per evitare di essere travolti dalla corrente, ripararsi in una zona sopraelevata e prestare grande attenzione a dove si cammina. Sono assolutamente da evitare sottopassi, argini, canali o altri luoghi facilmente accessibili dalle acque. Anche l’automobile può essere davvero pericolosa: sono sufficienti alcuni centimetri d’acqua per perdere il controllo del mezzo o rimanere intrappolati al suo interno.

Discorso diverso se ci si trova all’interno di un edificio. Anzitutto, non bisogna uscire ma è importante abbandonare cantine, seminterrati e garage per salire ai piani alti. Per ridurre i rischi è fondamentale anche chiudere il gas e l’impianto elettrico al fine di ridurre il evitare un corto circuito. Un discorso simile vale per l’ascensore che si può bloccare e intrappolare le persone al suo interno.