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Alluvioni lampo tra New York e Connecticut: cadono 100 mm di pioggia in un'ora, strade allagate e decine di persone soccorse

Violenti temporali tra Connecticut, New York e New Jersey: allagamenti e gravi disagi ai trasporti.
Eventi estremi14 Settembre 2026 - ore 12:12 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Un’intensa perturbazione ha colpito ieri l’area compresa tra Connecticut, New York e New Jersey, causando pesanti disagi. Le forti piogge hanno provocato improvvise alluvioni, rendendo impraticabili diverse strade e mettendo in difficoltà numerosi automobilisti. Alcune persone sono rimaste bloccate nei propri veicoli e hanno dovuto essere soccorse dalle autorità. Il maltempo ha inoltre causato importanti problemi alla circolazione e ai servizi di trasporto. Secondo il National Weather Service, le precipitazioni più abbondanti hanno interessato soprattutto il nord del New Jersey e parte della contea di Westchester, nello Stato di New York. Particolarmente colpita anche la fascia costiera del Connecticut lungo il tracciato della Interstate 95.

Alluvioni lampo in Connecticut: strade allagate e decine di persone soccorse

Tra le zone maggiormente interessate dal maltempo c’è il litorale tra Norwalk e Westport, dove sono caduti fino a 15-18 centimetri di pioggia in poche ore. In alcuni momenti, la quantità d’acqua caduta ha raggiunto livelli eccezionali, con punte locali di 75-100 millimetri in appena un’ora. A Westport gli allagamenti hanno rapidamente creato una situazione di emergenza, costringendo i vigili del fuoco a intervenire in 13 occasioni per soccorrere automobilisti bloccati. Gravi difficoltà sono state registrate anche a Bridgeport, dove i soccorritori hanno ricevuto numerose richieste di aiuto nelle zone sommerse. Per raggiungere alcune abitazioni e portare in salvo i residenti, le squadre di emergenza hanno dovuto utilizzare anche delle imbarcazioni. Le precipitazioni hanno provocato forti disagi pure alla rete dei trasporti, con ritardi e cancellazioni sui collegamenti ferroviari di Metro-North e Amtrak verso New Haven.

I problemi hanno interessato diverse località del Connecticut, comprese Norwalk e Bridgeport. Anche il Tweed New Haven Airport ha dovuto sospendere le partenze e chiudere il terminal a causa delle improvvise inondazioni. I viaggiatori diretti allo scalo sono stati invitati a non presentarsi in aeroporto fino a quando non fossero arrivate nuove comunicazioni. Il governatore del Connecticut Ned Lamont ha chiesto agli automobilisti di evitare le strade ricoperte dall’acqua e di non rischiare attraversamenti con le proprie vetture.

New York travolta dal maltempo, forti piogge e allagamenti

La forte ondata di maltempo ha provocato pesanti disagi anche nella contea di Westchester, nello Stato di New York. Diverse località, tra cui White Plains, sono state interessate da estesi allagamenti che hanno richiesto numerosi interventi di emergenza. In poco tempo, l’acqua ha invaso varie strade, rendendo complicata la circolazione e aumentando i pericoli per chi si trovava alla guida. Le autorità hanno quindi invitato la popolazione a prestare particolare attenzione negli spostamenti. Situazione altrettanto difficile nel vicino New Jersey, dove le abbondanti piogge hanno fatto rapidamente aumentare il livello dell’acqua.

A Paterson, le squadre di soccorso sono riuscite a mettere in salvo circa 20 persone rimaste in difficoltà. A confermare l’entità dell’emergenza è stato il sindaco Andre Sayegh, che ha descritto una situazione particolarmente delicata. Tra gli episodi più drammatici si è verificato quello di una donna in sedia a rotelle, finita nell’acqua dopo essere caduta. L’episodio ha evidenziato ancora una volta la pericolosità degli allagamenti improvvisi. Le operazioni dei soccorritori sono proseguite mentre le acque continuavano a interessare diverse zone della città.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 14 Settembre ore 13:56

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