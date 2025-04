Alluvioni e tempeste hanno coinvolto oltre 400 mila persone in Europa nel 2024

Il cambiamento climatico colpisce sempre più duramente anche con le drammatiche alluvioni e tempeste che hanno convolto 413 mila persone in Europa nel 2024. Il dato arriva dal rapporto Lo stato europeo del clima, appena pubblicato dall’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) dell’Onu e dall’agenzia meteo europea Copernicus.

Inondazioni per il 30% dei fiumi

Inondazioni “forti” hanno coinvolto il 30% dei fiumi europei, quelle “gravi” il 12%. Le alluvioni più drammatiche sono state quelle nella parte centrale del continente di settembre e quella in Spagna di ottobre, di cui vedete un’immagine in alto.

Il caldo record porta il meteo estremo

Il quadro per il 2024 si aggrava visto che si tratta dell’anno più caldo mai registrato e che il collegamento tra picchi di calore e fenomeni meteo estremi rischia di mostrarsi sempre più palese.



L’anno scorso è stato anche il secondo per numero di giorni di “stress da caldo” e quello con il livello più basso in assoluto di giornate di stress da freddo. L’area con temperature anche sotto lo zero si sta restringendo, come quella che ospita i ghiacciai. In entrambi i casi questo avviene di nuovo a livelli da record, mentre la temperatura superficiale del mare e dei laghi è stata la più alta mai registrata.