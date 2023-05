Alluvione Emilia Romagna, le immagini del disastro. FOTO e VIDEO

Morti, feriti, dispersi. E almeno 10mila persone sfollate da casa. È questo il tragico bilancio dell’alluvione che in questi giorni sta sconvolgendo l’Emilia Romagna. E mentre si soccorre la popolazione, è iniziato anche il conteggio dei danni: le prime stime parlano di diversi miliardi di euro, per i sostenere i quali il governo - che si riunirà martedì per predisporre i primi aiuti alla popolazione - sembra intenzionato a chiedere l’aiuto dell’Unione europea. Intanto sulla Regione è ricominciato a piovere e rimane l’allerta rossa, in un incubo che sembra non avere fine.

© ANSA

Alluvione Emilia Romagna: le immagini

Intanto, le immagini che arrivano dalle zone più colpite dall’alluvione mostrano la portata del disastro che la popolazione ha dovuto subire. Oltre alle 14 vittime finora accertate, ci sarebbero ancora dei dispersi. Almeno 10mila persone sono sfollate, molte vie di comunicazione sono interrotte o parzialmente inagibili, migliaia di abitazioni sono rimaste senza elettricità. Le stime dei danni indicano cifre superiori ai 5 o 6 miliardi di euro, come ha detto la vicepresidente dell’Emilia Romagna Irene Priolo. E con l’arrivo di ulteriori piogge, si teme che la situazione possa peggiorare ulteriormente.

© ANSA

Alluvione Emilia Romagna: ancora allerta rossa

Proprio per via delle precipitazioni diffuse previste per domani sull'Emilia Romagna, è stata confermata l'allerta rossa sull'area che va da Bologna a Rimini. Piogge più intense, anche in forma di rovescio, sono in arrivo sulle aree appenniniche. Si prevedono dunque nuovi incrementi dei livelli idrometrici sul tratto montano di tutti i corsi d'acqua della regione, che determineranno poi innalzamenti nei tratti a valle, con occupazione delle zone golenali e interessamento degli argini. Rimane altissima l'attenzione sulle frane.