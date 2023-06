Alluvione in Ecuador, devastazione e gravi danni. VIDEO

Non c’è pace per l’Ecuador, ormai da mesi alle prese con le disastrose conseguenze di diverse ondate di maltempo. L’ultimo caso si è verificato nella provincia costiera di Esmeraldas, dove le intense piogge si sono abbattute per 12 ore consecutive: sei fiumi sono esondati e, secondo quanto fatto sapere dal presidente Guillermo Lasso, almeno 500 persone sono state evacuate mentre i soccorritori sono al lavoro per portare in salvo chi è rimasto bloccato dall’alluvione: “La priorità è salvare vite, il lavoro continua”, ha scritto Lasso su Twitter. Nelle immagini pubblicate dal ministero della Difesa, si vedono decine di persone sui tetti delle case per cercare riparo dalla furia delle acqua: finora comunque non risultano persone morte o disperse.

I danni delle alluvioni in Ecuador

Secondo le prime informazioni rilasciate dalle autorità, sono circa 11.750 le persone colpite dall’alluvione. Le scuole sono state chiuse in diverse città, mentre 5 ospedali hanno subito dei danni. Il maltempo dall’inizio del 2023 ha causato ingenti danni in Ecuador: secondo quanto riportato da France24, da gennaio a maggio decide di persone hanno perso la vita e circa 100mila sono state in qualche misura colpite. L’episodio più grave si è registrato a marzo, quando le intense piogge hanno causato una frana nella città di Andean, che ha travolto decine di case e ucciso almeno 60 persone: di alcune di queste non sono ancora state recuperate le spoglie.