Nuove alluvioni in California: le immagini degli allagamenti. VIDEO

Ancora giorni difficili per la California: lo stato del sud-ovest degli Usa è di nuovo alle prese con intense precipitazioni, che a loro volta stanno causando alluvioni lampo. Lunedì più di 30 milioni di persone si sono trovate in allerta a causa del rischio di allagamenti improvvisi, compresi i residenti di importanti città come Los Angeles, San Francisco, Sacramento e Fresno. Nella contea di Monterey si è registrata una devastante alluvione, con migliaia di persone costrette a evacuare le loro case. Il fiume Tule, a sud di Fresno, ha rotto gli argini provocando gravi danni. E il peggio, secondo quanto riporta la Cnn, potrebbe essere ancora in arrivo.

Alluvioni in California: la situazione

La nuova ondata di tempeste, infatti, sta investendo le zone già colpite nelle settimane scorse, anche da abbondanti nevicate. E le precipitazioni, unite allo scioglimento della neve depositata, stanno mettendo sotto ulteriore stress la zona. Secondo gli esperti, si potrebbero registrare altre violente alluvioni in particolare nella California centrale. “Anche se le precipitazioni totali non saranno di portata storica, il loro impatto potrebbe essere molto grave”, ha detto l’esperto della Ucla Daniel Swain.