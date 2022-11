Alluvione a Ischia: ci sono dispersi. La frana a Casamicciola porta auto in mare. Immagini e Video

Situazione drammatica a Ischia mentre il maltempo colpisce duramente al Centro - Sud. Un'alluvione ha travolto in particolare Ischia e provocato dispersi e ingenti danni. Il ministro dell'Interno Piantedosi parla di 12 dispersi. In precedenza il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Salvini aveva parlato di "otto i morti accertati". In località Casamicciola una frana, travolgendo tutto quello che trovava nel suo percorso, ha portato con sé fino al mare diverse auto. I soccorritori stanno lavorando ininterrottamente per cercare i dispersi, liberare strade e case il più in fretta possibile. Ecco la situazione secondo le notizie dell'ultima ora.

Maltempo, alluvione a Ischia: allagamenti e frane in tutta l'isola

Così come annunciato dall'allerta meteo - in in Campania è di colore arancione ed è valida dalle 21 di ieri fino alle 21 di oggi, 26 novembre - un'ondata di maltempo ha colpito il Centro - Sud causando danni, numerosi allagamenti e frane. La più colpita pare Ischia su cui si è abbattuta una alluvione. In località di Forio sono stati registrati ben 109 mm di pioggia dalla mezzanotte scorsa, 83 mm sul Monte Epomeo. In queste zone, alle prime luci dell'alba, lo scenario è apparso alquanto drammatico con molte case allagate e inondate dal fango, auto trascinate via. Centinaia sono le segnalazioni giunte alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco.

C'è una foto, questa, che dice tutto: a terra un uomo che è una statua, ha un solo colore ed è quello del #fango. Seduto, braccio sinistro sul ginocchio: della statua ha soprattutto un'eroica dignità. Sopravvissuto, a un'altra #Casamicciola. Alle sue spalle la tragedia. #Ischia pic.twitter.com/UKz7pzi7Hl — Pasquale Raicaldo (@pasraicaldo) November 26, 2022

Intorno alle 5 del mattino, infine, a Casamicciola Terme, si è originata una frana dalla parte alta di via Celario. Quest'ultima ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. Lo smottamento ha invaso la parte alta di Casamicciola Terme, con origine in località Pulletriello. Strade e interi abitati risultano essere completamenti isolati. Vi sono abitazioni sommerse dal fango e si contano anche persone disperse.

Dispersi a Casamicciola: le parole del parroco

Don Gino Ballirano, parroco della chiesa di Santa Maria Maddalena, a Casamicciola, interpellato dall'Ansa, ha detto: "Sto provando a chiamare alcune persone che risulterebbero disperse ma purtroppo al momento non ho ricevuto risposta. Sto cercando di andare sul posto ma la strada sotto casa mia è bloccata da un muro di auto ed alberi". La Diocesi di Ischia ha mobilitato la Caritas per la prima accoglienza di chi ha la casa inagibile a causa di acqua e fango ed ha bisogno di aiuto.

Maltempo a Ischia: l'appello dei sindaci

Il commissario straordinario di Casamicciola Terme e i sindaci degli altri 5 comuni dell’isola d’Ischia hanno emanato un’ordinanza con la quale chiedono a tutti di non uscire dalle proprie abitazioni per non intralciare le operazioni di soccorso.

Frana a Casamicciola: era già successo

La frana avvenuta a Casamicciola ha un precedente. Nella stessa zona si verificò il terremoto e, nell'oramai lontano 2010, un'altra alluvione tanto che piazza Anna De Felice porta il nome della vittima di quel tragico evento.