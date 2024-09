Allerta meteo Rossa per Maltempo in Emilia-Romagna, scuole chiuse a Bologna e in Romagna: "Evitare spostamenti"

Emanata dalla Protezione Civile allerta meteo rossa per maltempo in Emilia Romagna per la giornata di giovedì 19 settembre 2024. A Bologna e in alcune città della Romagna, oltretutto, alcuni Istituti scolastici rimarranno chiusi. Alla popolazione viene consigliato di evitare il più possibile gli spostamenti. Tutti i fiumi della zona sono già sotto stretto controllo in quanto vengono monitorati costantemente e lo saranno per tutte le ore a seguire fino a quando la situazione non tornerà alla normalità.

Allerta meteo rossa in Emilia Romagna per il 19 settembre: i rischi a causa del maltempo

La Protezione Civile ha emanato allerta meteo rossa per giovedì 19 settembre in Emilia Romagna. Come sottolineato, infatti, dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna si prevedono temporali e criticità idrogeologiche con precipitazioni intense e persistenti, più consistenti sul settore centro-orientale della regione, in Romagna e nel Bolognese.

Nello specifico dalle 00.00 del 19 settembre 2024 l'allerta rossa per piene dei fiumi riguarda le province di: Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì e Cesena ed infine Rimini. Nel bollettino l'allerta rossa riguarda oltretutto le provincie di: Bologna, Ravenna, Forli - Cesena e Rimini anche per rischio frane. A quanto pare le precipitazioni in atto e previste potranno generare ingenti ed estesi fenomeni franosi, di ruscellamento e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione, superiori alle soglie 2 nei tratti montani e prossimi alle soglie 3 nei tratti vallivi degli affluenti di destra del Reno e dei bacini Romagnoli. Proprio il fiume Reno sarà, nelle prossime ore, uno dei sorvegliati speciali. Ma si tengono d'occhio anche i suoi affluenti e tutti gli altri torrenti che hanno creato disastri negli anni precedenti.

Sono oltretutto previsti venti di burrasca moderata da nord-est sul mare, localmente sui litorali. Mare al largo da molto mosso ad agitato in attenuazione nel corso della giornata di domani. La persistenza di onda e del livello del mare prossime ai livelli di attenzione, potrà generare localizzate erosioni ed inondazioni del litorale, possibili esondazioni di fiumi e canali alla foce per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.

🔴Protezione Civile operativa per il #maltempo che interesserà in particolare Emilia-Romagna e Marche. Mobilitate 30 squadre specializzate in soccorso acquatico e con capacità di pompaggio. Team DPC in supporto sui territori per coordinare risposta operativa#18settembre h16.30 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) September 18, 2024

Come riportato nel bollettino della Protezione Civile Nazionale l'allerta meteo rossa per rischio idraulico vi sono le zone dell'Emilia Romagna denominate: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola. In allerta rossa per rischio idrogeologico invece: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola e Montagna romagnola.

In allerta arancione per rischio idraulico: Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola e Montagna romagnola mentre sempre in allerta arancione, ma per rischio idrogeologico, vi sono: Montagna emiliana centrale e collina emiliana centrale.

Per il resto, tutte le altre zone della Regione, che non sono state sopra citate, sono in allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali.

Scuole chiuse: ecco dove

Vista l'allerta e i problemi riscontrati già in queste ore in cui la pioggia battente non ha lasciato o quasi tregua, per la giornata di giovedì 19 settembre, le scuole rimarranno chiuse nelle province di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini colpite dal maltempo, dove si prevede perciò l’allerta rossa per il rischio fiumi.

Nella città di Bologna saranno chiusi solo gli istituti superiori e le medie. Mentre in Provincia di Bologna, a quanto pare, i Comuni dell’Unione Reno Galliera - che comprende: Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale - ha invece deciso di tenere tutte le scuole aperte.

A Rimini rimarranno chiusi anche i parchi, mentre a Forlì è stato disposta la chiusura di musei e biblioteche.