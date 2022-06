Allerte meteo arancione e gialla oggi: temporali, grandine e venti di burrasca al Centro Sud. Le 6 regioni a rischio

Previsto l'arrivo di una intensa perturbazione che, nella giornata di oggi, venerdì 10 giugno 2022, porterà temporali, grandine e venti di burrasca in diverse regioni del Centro Sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta di colore arancione per alcuni settori del Molise e della Puglia e di colore giallo in 6 regioni. Vediamo la situazione.

Allerta meteo arancione per oggi, ecco dove

La perturbazione numero 4 del mese di giugno produrrà i suoi effetti anche nella giornata di oggi, in particolare nelle zone del medio Adriatico e al Sud, dove non si escludono temporali anche di forte intensità. Il Dipartimento della Protezione Civile nelle scorse ore ha diramato uno stato di allerta arancione per il tratto di litoranea molisana e per alcune aree della Puglia settentrionale.

Lo stato di allerta arancione riguarda anche la moderata criticità di rischio idrogeologico. Il codice arancione della Protezione Civile - lo ricordiamo - indica fenomeni più intensi del normale e potenzialmente pericolosi sia per l'incolumità delle persone che per i beni e le attività ordinarie.

Allerta meteo gialla in 6 regioni italiane

Oltre all'allerta di colore arancione c'è da segnalare anche un'allerta di colore giallo per rischio temporali nelle seguenti regioni:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Area nord orientale della Sicilia

I restanti territori di Molise e Puglia.

In tutto il Centro Sud il rischio piogge e temporali sarà accompagnato anche da forti venti settentrionali, che porteranno a un ulteriore abbassamento delle temperature. In alcune aree della Calabria, Lazio, Molise e Puglia diramata anche allerta gialla per rischio idrogeologico.

Ecco uno stralcio del comunicato della Protezione Civile:

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, venerdì 10 giugno, allerta arancione sul settore costiero del Molise e sulla Puglia settentrionale. Allerta gialla, inoltre, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, sull’area nord orientale della Sicilia e sui restanti territori di Molise e Puglia.

Previsioni Meteo Weekend: fine settimana all'insegna del bel tempo

Il colpo di coda della perturbazione numero 4 di giugno è comunque destinato a produrre i suoi effetti ancora per poco. Dopo l'ondata di maltempo che ancora oggi interesserà il nostro Paese, sono infatti previsti miglioramenti già a partire dalla giornata di domani.

L'allontanamento del sistema nuvoloso porterà a un graduale aumento della pressione atmosferica, e l'anticiclone nord africano tornerà a puntare verso l'Italia. Il nucleo più caldo della massa d'aria subtropicale però, sembrerebbe destinato a rimanere confinato nel settore sud occidentale del continente. Ancora un po' di refrigerio quindi, dopo le ondate di calore dei giorni scorsi, poiché seppure il ritorno dell'anticiclone produrrà un sensibile rialzo termico, le temperature nelle nostre regioni si manterranno ancora per qualche giorno più contenute rispetto a quelle registrate qualche giorno fa.