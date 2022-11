Allerta meteo gialla per lunedì 14 novembre: maltempo a Roma, Napoli, Palermo e altre città

La Protezione Civile ha emanato una nuova allerta meteo gialla per la giornata di lunedì 14 novembre. Quali sono le città e le regioni coinvolte dal maltempo? La perturbazione colpirà da Roma a Napoli, ma anche la Sicilia e quindi Palermo. Ecco tutti i dettagli.

Nuova perturbazione sull'Italia: scatta allerta meteo gialla per il 14 novembre

Una nuova perturbazione sta colpendo l'Italia. La circolazione depressionaria che si è instaurata sulla nostra Penisola è pronta a determinare, lunedì 14 novembre 2022, instabilità su parte del Centro e del Sud. Le regioni maggiormente coinvolte saranno:

Lazio

Campania

Sicilia

Ci si attende fenomeni meteo che potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche e causare diversi disagi. Ecco nel dettaglio tutte le zone coinvolte, regione per regione, città per città.

Maltempo a Roma, Napoli, Palermo: tutti i dettagli dell'allerta meteo gialla

Quali zone sono interessate dall'allerta meteo di lunedì 14 novembre emanata dalla Protezione Civile? Per il rischio temporali vi sono:

Abruzzo

Campania

Lazio

Molise

Sicilia

Umbria

Per quanto riguarda l'Abruzzo le zone coinvolte risultano essere:

Marsica

Bacino Alto del Sangro

Bacino dell'Aterno

Per quanto riguarda la Campania e la città di Napoli, invece, troviamo tra le zone: la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini, l'Alto Volturno e Matese, la Piana campana, Napoli, Isole e per finire l'Area vesuviana.

Nel Lazio ad essere interessate dall'allerta meteo gialla sono:

Aniene

Bacini Costieri Sud

Bacino del Liri

Bacini di Roma

In Molise le zone interessate dal maltempo: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro mentre in Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante ionico. Per l'Umbria, infine, l'allerta gialla riguarda: Chiani - Paglia, Nera - Corno e Medio Tevere.

L'allerta meteo gialla per rischio idraulico riguarda la Sicilia e pertanto: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante ionico mentre l'allerta gialla per rischio idrogeologico riguarda: Lazio, Molise e Sicilia. Le zone? Le stesse comprese nell'allerta per temporali.