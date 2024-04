Allerta meteo gialla per il 21 Aprile 2024: le tre regioni del Sud coinvolte

Nuova allerta meteo gialla. Il bollettino della Protezione Civile mette a rischio temporali ben 3 regioni del Sud coinvolte. Quali sono? Le zone a rischio in ogni regione? Ecco tutti i dettagli. Sarà una domenica segnata dal maltempo con temperature al di sotto delle medie stagionali a causa della presenza di correnti di aria relativamente fredda. Nella seconda parte del giorno si attende poi un’altra perturbazione che causerà un nuovo peggioramento del tempo al Nord e successivamente, nella giornata di lunedì, anche su parte del Centro.

Allerta meteo gialla: il bollettino della Protezione Civile

Nel bollettino della Protezione Civile in merito all'allerta meteo gialla per domenica 21 Aprile 2024 sono indicate a rischio temporali: Abruzzo, Molise e Puglia.

Per quanto riguarda l'Abruzzo ad essere interessate dall'allerta sono soprattutto le zone denominate: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro e Bacino Basso del Sangro. In Molise invece sono comprese le zone:

Frentani - Sannio - Matese

Alto Volturno - Medio Sangro

Litoranea



Per quanto riguarda la Puglia le zone in allerta gialla per rischio temporali sono quelle denominate: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle e per finire Sub-Appennino Dauno.

Rischio idrogeologico

A rischio idrogeologico vi sono soprattutto Abruzzo e Puglia. Le zone? Nella prima regione sono comprese nel bollettino della Protezione Civile: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro e Bacino Basso del Sangro. Per la Puglia, infine: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle e Sub-Appennino Dauno.