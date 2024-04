Allerta meteo gialla per il 20 aprile 2024: le 5 regioni a rischio e le diverse zone

Il maltempo si sta spostando al Sud. La Protezione Civile ha emanato nuova allerta meteo gialla per sabato 20 aprile 2024. A rischio temporali vi sono 5 regioni. Ecco di quali si tratta e tutte le diverse zone interessate.

Allerta meteo gialla per rischio temporali: le zone coinvolte

La Protezione Civile ha emanato nuova allerta meteo gialla per rischio temporali per la giornata di sabato 20 aprile 2024. A rischio vi sono: Abruzzo, Lazio, Lombardia, Molise e Puglia. Nello specifico, per quanto riguarda l'Abruzzo, nel bollettino sono comprese le zone denominate: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro e Bacino Basso del Sangro. Per il Lazio, invece, solo: Bacino del Liri e Bacini Costieri Sud oltre ad Aniene.

Le zone a rischio della Lombardia?

Alta pianura orientale

Bassa pianura orientale

Bassa pianura centro-orientale

In Molise sono comprese nell'allerta gialla della Protezione Civile: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro e la zona denominata Litoranea. Per finire in Puglia le zone coinvolte sono:

Basso Ofanto

Basso Fortore

Gargano e Tremiti

Tavoliere - bassi bacini del Candelaro

Cervaro e Carapelle

Sub-Appennino Dauno

Rischio idrogeologico: le zone in allerta gialla

A rischio idrogeologico, ovvero a rischio per gli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua e di smaltimento delle acque piovane, sono invece: Abruzzo e Puglia. Le zone interessate? Per la prima regione in elenco vi sono:

Bacini Tordino Vomano

Bacino dell'Aterno

Marsica

Bacino del Pescara

Bacino Alto del Sangro

Bacino Basso del Sangro

In Puglia vi sono: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle e Sub-Appennino Dauno.