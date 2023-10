Meteo, allerta gialla in Italia il 29 ottobre 2023: le zone e regioni a rischio maltempo

Non si placa l'ondata di maltempo in Italia. Dopo una breve tregua, irrompe una nuova perturbazione con l'arrivo di piogge e rovesci, anche localmente intensi, che hanno spinto il Dipartimento della Protezione Civile a diramato uno stato di allerta meteo gialla per domenica 29 ottobre 2023 in diverse regioni. Ecco dove e le zone a rischio.

Maltempo in Italia, scatta l'allerta meteo gialla: le regioni interessate

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato uno stato di allerta meteo gialla in Italia nella giornata di domenica 29 ottobre 2023. Piogge e rovesci, anche intensi, sono attesi in diverse regioni alle prese con una nuova e forte ondata di maltempo. Dopo una breve tregua, nuove perturbazioni di stampo atlantico sono dirette verso il Mediterraneo interessando varie regioni dello stivale. Due le regioni a rischio piogge e temporali con lo stato di allerta gialla diramato in:

Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante;

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante; Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole.

Allerta gialla in Italia: criticità per rischio idraulico e idrogeologico. Ecco dove

Lo stato di allerta meteo gialla per domenica 29 ottobre 2023 comunicato dalla Protezione Civile riguarda anche un possibile rischio idraulico . Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde agli ffetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d'acqua principali. La regione a rischio è il Friuli Venezia Giulia con le zone: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia.

Infine sempre per domenica 29 ottobre 2023 scatta l'allerta gialla per rischio idrogeologico nelle seguenti regioni e zone: