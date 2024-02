Allerta meteo gialla e arancione in Italia sabato 24 febbraio 2024 per maltempo: ecco dove

Nuova allerta meteo in Italia. L'arrivo della perturbazione n.5 ha dato il via ad una svolta climatica con il ritorno del maltempo e delle piogge lungo tutto lo stivale. Per la giornata di sabato 24 febbraio 2024, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un allarme meteo arancione e giallo da Nord a Sud.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta arancione

Scatta l'allerta meteo in Italia nella giornata di sabato 24 febbraio 2024. La Protezione Civile ha comunicato uno stato di allerta arancione che coinvolge principalmente la regione del Friuli Venezia Giulia. L'ondata di maltempo arrivata nelle ultime ore in Italia si sta facendo sentire con piogge e rovesci, anche localmente intensi, in diverse regioni del Paese. L'allarme meteo è stato diramato per rischio idraulico in Friuli Venezia Giulia e nelle zone del Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia. Sotto osservazione i livelli idrometrici critici lungo i corsi d'acqua principali che potrebbero creare danni e problemi in caso di possibili eventi alluvionali.

Non solo, l'allerta arancione riguarda anche il possibile rischio idrogeologico, sempre in Friuli Venezia Giulia nelle zone di: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene.

Meteo, allerta gialla il 24 febbraio in Italia per piogge e temporali

La giornata di sabato 24 febbraio 2024 si preannuncia tempestosa, visto che la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in diverse regioni. Ecco tutte le zone interessate:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Non solo, allerta meteo gialla scatta anche per possibile rischio idraulico in:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. L'allarme è stato emesso in: