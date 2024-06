Allerta meteo gialla il 5 giugno per piogge e criticità in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato oer la giornata di domani, mercoledì 5 giugno 2024, un nuovo stato di allerta meteo gialla in Italia. Scatta il rischio piogge da Nord a Sud, ma anche nuove possibili criticità. Ecco tutte le regioni a rischio.

Maltempo in Italia: allerta gialla per temporali il 5 giugno

Non si placa l'ondata di piogge e maltempo in Italia. Il mese di giugno prosegue all'insegna di una nuova allerta meteo gialla emessa dal Dipartimento della Protezione Civile per mercoledì 5 giugno 2024. Scatta il rischio maltempo con piogge e temporali in diverse regioni del Centro-Sud dove è stata diramata l'allerta gialla per piogge. Ecco le regioni e zone a rischio:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Meteo, allerta meteo di criticità in Italia: ecco dove

Non solo il rischio di piogge e temporali, la Protezione Civile ha emesso per mercoledì 5 giugno 2024 anche uno stato di allerta gialla per rischio idraulico nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla diramata per possibili criticità e rischio idrogeologico in: