Allerta meteo gialla 1 luglio 2022 per temporali: ecco le zone interessate

E' stata diramata dalla Protezione Civile una nuova allerta meteo gialla, per oggi, venerdì 1 luglio 2022 per temporali su Veneto e parte della Lombardia. Ecco le zone interessate.

Le zone interessate dall'allerta meteo gialla di venerdì 1 luglio

Nuova allerta meteo gialla. Le zone interessate dal bollettino diramato dalla Protezione Civile riguardano il Veneto e parte della Lombardia. Nello specifico, per quanto riguarda la Lombardia, saranno interessate da possibili temporali sono:

Valchiavenna

Media-bassa Valtellina

Laghi e Prealpi Varesine

Lario e Prealpi occidentali

Orobie bergamasche

Valcamonica

Per quanto riguarda il Veneto la criticità riguarderà:

Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Basso Piave

Sile e Bacino scolante in laguna

Livenza

Lemene e Tagliamento

Piave pedemontano

Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Alto Piave

Adige-Garda e monti Lessini

Po

Fissero-Tartaro-Canalbianco

Basso Adige

📅 Venerdì #1luglio

🟡 #allertaGIALLA

⛈️ Per rischio #temporali

🗺️ Sul Veneto e su parte della Lombardia

🔍 Consulta il bollettino per conoscere i livelli e le zone di allerta sul tuo territorio 👉 https://t.co/mE6sFKOFBq#protezionecivile pic.twitter.com/cD6x3Hc8o6 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) June 30, 2022

Meteo, previsioni per oggi: bel tempo e caldo intenso sull'Italia

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 1 luglio, sottolineano la presenza di uvole in gran parte del nord però alternate a sprazzi di sole. Si potranno verificare, a parte nelle zone indicate dall'allerta meteo, isolati rovesci e temporali, soprattutto sulle Alpi.

Il tempo sarà però bello e soleggiato su tutto il resto d'Italia e le temperature massime, che saranno in leggera diminuzione in gran parte del Nord, continueranno invece a salire nelle altre regioni. Il caldo sarà intenso soprattutto al sud, nelle isole e soprattutto in Sicilia dove per la giornata di oggi sono attesi picchi anche intorno ai 40 gradi.