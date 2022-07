Allerta Meteo domani, lunedì 4 luglio, per maltempo e temporali: ecco le regioni a rischio

Per lunedì 4 luglio 2022 la Protezione Civile ha emanato una nuova allerta meteo per maltempo e temporali. Ecco quali sono le regioni a rischio pioggia, quali, invece, le zone a rischio idrogeologico e idraulico dove occorrerà prestare grande attenzione. Su tutto il resto d'Italia, invece, le temperature continueranno ad aumentare e a segnare nuovi record mentre il sole continuerà a splendere.

Allerta meteo gialla: dalla Lombardia al Trentino Alto Adige

L'allerta meteo gialla emanata per la giornata di lunedì 4 luglio per rischio idraulico, temporali e idrogeologico interesserà parte della Lombardia, il Veneto e il Trentino Alto Adige.

🔔🟡Allerta GIALLA, lunedì #4luglio, per rischio idraulico, temporali e idrogeologico su parte di Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige

🔍Consulta il bollettino per conoscere livelli e zone di allerta meteo-idro sul tuo territorio
#protezionecivile — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) July 3, 2022

Nello specifico vi è allerta per rischio idraulico e idrogeologico soprattutto nella provincia di Bolzano.

Vi è allerta gialla, invece, per rischio temporali, in Lombardia e più precisamente nelle zone di:

Valchiavenna

Laghi e Prealpi orientali

Media-bassa Valtellina

Alta Valtellina

Laghi e Prealpi Varesine

Lario e Prealpi occidentali

Orobie bergamasche

Valcamonica

In Veneto, invece in Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, ma anche in Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna. Altre zone interessate sarano: Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini oltre alla zona del Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Previsioni meteo per il primo lunedì del mese di luglio

Cosa dicono in generale le previsioni meteo per il 4 luglio? Ebbene a farla da padrone sarà ancora l'altra pressione con tempo stabile e il caldo intenso che si farà particolarmente sentire al Centro-Sud dove, anche nei prossimi giorni, si toccheranno punte intorno ai 40°C.

Al nord farà ancora molto caldo e tra lunedì e martedì si potranno raggiungere localmente i 37 -38 ° soprattutto specie tra la bassa Valpadana e l’Emilia. Si attendono però temporali sulle Alpi e sulle vicine pianure del Nord-Ovest. Nello specifico, nel corso della giornata, vi sarà la possibilità di temporali, in forma isolata, sulle Alpi. Durante il pomeriggio, invece, le nuvole si spingeranno anche nelle zone di pianura e i fenomeni locali potranno risultare violenti con grandine e raffiche di vento.