Meteo, 4 luglio con 38 gradi a Roma ma da mercoledì si cambia

L’alta pressione nord africana, ben salda sul Mediterraneo centrale, assicura tempo stabile e caldo intenso, particolarmente al Centro-Sud dove, nei prossimi giorni, si toccheranno ancora punte intorno ai 40°C. Al Nord farà ancora molto caldo anche lunedì 4 e martedì 5 luglio, quando si potranno raggiungere localmente i 37/38 °C, specie tra la bassa Valpadana e l’Emilia; non mancheranno però dei temporali domani sulle Alpi e sulle vicine pianure del Nord-Ovest. La canicola proseguirà all’incirca fino a metà della prossima settimana, ma a seguire si conferma la tanto attesa interruzione: mercoledì 7 luglio al Nord, giovedì al Centro e sulla Sardegna, venerdì al Sud e sulla Sicilia. A pilotare la “rinfrescata” sarà una perturbazione atlantica che scivolerà lungo la Penisola, i cui effetti in termini di precipitazioni sono ancora da valutare: in ogni caso si tratterà di temporali, probabilmente anche intensi e localizzati, che a poco serviranno sul fronte dell’attuale emergenza idrica.

Previsioni meteo per lunedì 4 luglio. A Roma caldo con picchi di 38 gradi

Lunedì su quasi tutto il Paese tempo soleggiato e clima rovente. Al Nord, nel corso della giornata, si osserverà il passaggio di una certa nuvolosità, con la possibilità di temporali, in forma isolata già nel corso della mattinata sulle Alpi, ma più diffusi durante il pomeriggio, quando si spingeranno anche nelle vicine zone di pianura. Localmente, questi fenomeni potranno risultare violenti, associati a grandine e raffiche di vento.



Temperature in ulteriore aumento le minime, senza grandi variazioni le massime. Punte di 34-36 gradi al Nord con afa in aumento, fino a 39-40 nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole. Possibili picchi di 38 gradi a Roma. Venti deboli, a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per martedì 5 luglio

Martedì 5 luglio, stando agli ultimi aggiornamenti, non sono attese novità importanti. Dunque sarà un'altra giornata caratterizzata da un tempo soleggiato e da un clima molto caldo in tutto il Paese. Da segnalare soltanto la possibilità di temporali sulle zone alpine, prealpine del Nord-Est e della Lombardia con possibili sconfinamenti in serata sulla pianura veneta e friulana.