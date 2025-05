Allerta meteo, lunedì 5 maggio: arancione in Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna, scuole chiuse

La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta arancione per la giornata di lunedì 5 maggio 2025 su diverse aree del Centro-Nord, a causa del persistere di piogge abbondanti, temporali intensi e possibili criticità idrauliche e idrogeologiche. L’avviso riguarda in particolare numerose zone della Lombardia, dell’Emilia-Romagna e della Toscana, mentre su una vasta porzione del territorio nazionale è stata dichiarata allerta gialla per criticità di tipo idraulico, idrogeologico e per temporali.

Allerta meteo arancione, 5 maggio: le aree più a rischio

In Emilia-Romagna, si prevedono fenomeni particolarmente intensi nelle aree appenniniche, tra cui la montagna e l’alta collina romagnola, il territorio piacentino-parmense e quello bolognese. Qui, piogge abbondanti e temporali potranno generare disagi significativi, con la possibilità di esondazioni localizzate e smottamenti.

La Toscana sarà anch’essa a rischio, con criticità moderate previste in quasi tutte le zone interne e montane: dalla Valdichiana alla Valtiberina, dal Mugello alla Garfagnana, fino alla costa versiliese e all’entroterra fiorentino. Le precipitazioni potranno essere accompagnate da colpi di vento e locali grandinate.

In Lombardia, l’allerta arancione riguarda i rilievi e i bacini idraulici più sensibili, come le Prealpi varesine e orobiche, il nodo idraulico di Milano e l’area del Lario. In queste zone, le abbondanti precipitazioni potrebbero generare un rapido innalzamento dei corsi d’acqua e difficoltà nei drenaggi urbani.

Allerta meteo Gialla estesa a molte altre regioni

Oltre alle tre regioni in allerta arancione, l’instabilità atmosferica interesserà un’area ancora più vasta, dove è stata valutata un’allerta gialla per criticità idrauliche, idrogeologiche o temporalesche. L’intero Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l’Umbria e vaste porzioni di Piemonte, Liguria, Marche e Lazio si troveranno sotto osservazione. In molte di queste aree si segnalano condizioni di “ordinaria criticità”, ma non per questo prive di rischio, soprattutto nelle zone collinari e pedemontane.

Anche la Provincia di Bolzano e numerose vallate alpine e prealpine potrebbero risentire del maltempo, così come i bacini fluviali del Trentino e i principali affluenti del Po, che potrebbero registrare aumenti significativi della portata nelle prossime ore.

Scuole chiuse in Italia per allerta meteo, dove?

In vista dell’allerta meteo arancione prevista per lunedì 5 maggio, diversi sindaci hanno già disposto la chiusura precauzionale di tutte le scuole di ogni ordine e grado nei rispettivi territori comunali. L’elenco dei Comuni interessati è in continuo aggiornamento e potrebbe estendersi ulteriormente nelle prossime ore, in base all’evolversi della situazione:

I comuni al momento interessati sono tutti in Toscana:

Aulla

Bagnone

Carrara

Fivizzano

Fosdinovo

Licciana Nardi

Pontremoli

Villafranca in Lunigiana

Zeri

Massima prudenza: ecco cosa aspettarsi

Le previsioni indicano piogge diffuse e temporali localmente violenti, con raffiche di vento, grandine e possibile formazione di frane o smottamenti nelle zone più esposte. Le autorità raccomandano massima attenzione agli spostamenti, soprattutto nelle aree in cui sono previsti fenomeni più intensi.

È consigliato evitare zone a rischio allagamento, sottopassi, corsi d’acqua e pendii instabili. In caso di emergenza, è importante seguire le indicazioni delle autorità locali e monitorare costantemente gli aggiornamenti sui canali ufficiali della Protezione Civile. Il peggioramento meteo potrebbe proseguire anche nelle giornate successive: ulteriori aggiornamenti verranno diffusi nelle prossime ore.