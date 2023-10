Allerta Meteo arancione e gialla per il 19 ottobre 2023, rischio forti temporali: le zone coinvolte

La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo arancione e gialla per la giornata di giovedì 19 ottobre 2023. Quali sono le regioni interessate e le zone coinvolte? Il maltempo continua ad imperversare sull'Italia, soprattutto sulle regioni del Nord-Ovest. Ecco tutti i dettagli riguardanti il rischio di forti temporali, ma anche il rischio idraulico e idrogeologico.

Allerta meteo arancione per temporali e rischio idrogeologico: le regioni interessate

Nella giornata di giovedì a rischio arancione, quindi di moderata criticità, per temporali anche forti vi sono soprattutto Liguria e Toscana. Per quanto riguarda la Liguria le zone interessate sono quelle di:

Bacini Liguri Padani di Levante

Bacini Liguri Marittimi di Centro

Bacini Liguri Marittimi di Levante

Le zone per la regione Toscana, invece, sono: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca e Versilia.

Sempre in allerta arancione, per rischio idrogeologico, vi sono invece regioni del calibro di: Emilia Romagna e Toscana. Per la prima regione nell'elenco le zone coinvolte riguardano: Montagna emiliana centrale e l' alta collina piacentino-parmense. Per la Toscana, invece, si tratta delle stesse zone in allerta arancione per rischio temporali.

Allerta gialla rischio temporali: dalla Liguria all'Emilia

In allerta gialla per rischio temporali, sempre secondo il bollettino della Protezione Civile, vi sono: Emilia Romagna, Liguria e Toscana. Le zone coinvolte? Per quanto riguarda la prima regione in elenco troviamo:

Montagna emiliana centrale

Pianura reggiana

Pianura modenese

Costa ferrarese

Bassa collina piacentino-parmense

Montagna piacentino-parmense

Alta collina piacentino-parmense

Costa romagnola

Pianura reggiana di Po

Collina emiliana centrale

Pianura bolognese

Bassa collina e pianura romagnola

Montagna bolognese

Collina bolognese

Alta collina romagnola

Montagna romagnola

Pianura piacentino-parmense

Pianura ferrarese

Per quanto riguarda la Liguria invece è in allerta gialla per rischio temporali la zona denominata bacini Liguri Marittimi di Ponente mentre per la Toscana vi sono:

Etruria

Valdelsa-Valdera

Arno-Casentino

Arno-Valdarno Sup.

Arno-Firenze

Bisenzio e Ombrone Pt

Etruria-Costa Nord

Mugello-Val di Sieve

Reno

Romagna-Toscana

Ombrone Gr-Alto

Rischio idraulico e idrogeologico: le zone in allerta gialla

Emilia Romagna e Toscana, a cui si aggiunge anche il Friuli Venezia Giulia, sono in allerta gialla per rischio idraulico. Le zone coinvolte per l'Emilia sono, in gran parte, quelle già presenti nel precedente elenco, ovvero: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale e per finire la zona denominata Pianura piacentino-parmense. Per la Toscana vi è solo la Lunigiana mentre per il Friuli Venezia Giulia:

Bacino di Levante / Carso

Bacino dell'Isonzo e Pianura

A rischio idrogeologico vi sono invece: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte e Toscana. Per quanto riguarda l'Emilia le zone coinvolte sono soprattutto quelle tra le provincia di Parma e Piacenza oltre che la montagna e collina bolognese. In Friuli Venezia Giulia le zone indicate nel bollettino sono quelle del: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e della Pianura di Udine e Gorizia.

Per la Liguria la Protezione Civile ha indicato in allerta gialla per rischio idrogeologico la zona dei Bacini Liguri Marittimi di Levante mentre per il Piemonte:

Toce

Belbo e Bormida

Valle Tanaro

Valli Varaita

Maira e Stura

Scrivia

Mentre per finire per la Toscana vi sono: