Allerta meteo arancione e gialla per domenica 18 agosto 2024: le regioni coinvolte

La Protezione Civile ha emanato allerta meteo arancione e gialla per la giornata di domenica 18 agosto 2024. Diverse le regioni italiane coinvolte, da Nord a Sud. Ecco cosa prevede il bollettino in merito all'ondata di maltempo, anche intensa, che con nubifragi, grandine e vento forte, sta per colpire l'Italia.

Allerta meteo arancione per rischio temporali: le zone interessate

Nel bollettino della Protezione Civile sono in allerta arancione per rischio temporali due regioni su tutte ovvero: l'Emilia Romagna e la Liguria. Le zone interessate? Per l'Emilia Romagna vi sono: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense e Collina emiliana centrale. Per la Liguria, invece: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante e Bacini Liguri Padani di Ponente.

Allerta meteo gialla per rischio temporali: tutte le regioni e le varie zone coinvolte

In allerta gialla, sempre per rischio temporali, vi sono invece ben quindici regioni ovvero: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Le zone? In Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro e Bacino Basso del Sangro. In Basilicata, invece, le zone denominate A2, D e C, mentre in Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale e Versante Tirrenico Meridionale.

Per quanto riguarda la Campania in allerta gialla per rischio temporali vi sono:

Basso Cilento

Alto Volturno e Matese

Piana campana

Napoli

Isole e Area vesuviana

Alta Irpinia e Sannio

Tanagro

Penisola sorrentino-amalfitana

Monti di Sarno e Monti Picentini

Tusciano e Alto Sele

Piana Sele e Alto Cilento

In Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense e Pianura ferrarese, mentre in Friuli Venezia Giulia:

Bacino di Levante / Carso

Bacino montano del Tagliamento e del Torre

Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Bacino del Livenza e del Lemene

Nel Lazio l'allerta riguarda: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud ed Aniene, invece per quanto riguarda la regione della Lombardia:

Bassa pianura centro-occidentale

Alta pianura orientale

Pianura centrale

Appennino pavese

Bassa pianura orientale

Bassa pianura centro-orientale

Bassa pianura occidentale

Nodo Idraulico di Milano

Allerta gialla anche nelle Marche nelle zone denominate: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3 e Marc-4 oltre che in Molise nelle zone denominate: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro e Litoranea.

In Piemonte sono a rischio temporali la Pianura Torinese e le Colline, la Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia e per finire la Pianura settentrionale.

In Sicilia le zone in allerta sono: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale e versante ionico, mentre in Toscana:

Ombrone Gr-Medio

Etruria

Valdichiana

Valdelsa-Valdera

Valdarno Inf.

Serchio-Garfagnana-Lima

Ombrone Gr-Costa

Arno-Casentino

Serchio-Costa

Arno-Valdarno Sup.

Arno-Firenze

Arno-Costa

Bisenzio e Ombrone Pt

Etruria-Costa Nord

Etruria-Costa Sud

Lunigiana

Mugello-Val di Sieve

Reno

Romagna-Toscana

Serchio-Lucca

Valtiberina

Versilia

Fiora e Albegna

Ombrone Gr-Alto

Isole

Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Per quanto riguarda l'Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere. Per finire in Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico

L'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, L'Emilia Romagna, il Molise, la Sicilia e il Veneto sono in allerta gialla anche per rischio idrogeologico mentre a rischio idraulico vi è solo la Calabria con le zone denominate: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale e Versante Tirrenico Meridionale.