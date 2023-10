Allerta meteo arancione e gialla in Italia per il 27 ottobre per rischio piogge da Nord a Sud: le regioni interessate

Nuova ondata di maltempo in Italia. Nella giornata di venerdì 27 ottobre 2023 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un duplice stato di allerta meteo arancione e gialla in diverse regioni d'Italia. Ecco tutte le zone a rischio.

Allerta meteo arancione in Italia: le regioni a rischio piogge

La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione in Italia per la giornata di venerdì 27 ottobre 2023. Scatta l'allarme maltempo in diverse regioni per rischio temporali e piogge in un fine settimana segnato dal passaggio di una nuova ed intensa perturbazione. Due le regioni dove scatta l'allerta meteo di moderata criticità per rischio temporali:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese;

: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese; Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante.

Per la giornata di venerdì 27 ottobre 2023 scatta anche l'allerta arancione per rischio idraulico in Friuli Venezia Giulia e nelle zone: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia. Infine allarme meteo per rischio idrogeologico in Liguria, zona Bacini Liguri Marittimi di Levante, e in Toscana nelle seguenti zone: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla da Nord a Sud. Ecco dove

Nella giornata di venerdì 27 ottobre 2023 la Protezione Civile ha comunicato anche uno stato di allerta gialla in diverse regioni del paese per il rischio piogge e temporali. Il maltempo ritorna protagonista in Italia dopo una breve tregua con una nuova ondata di fenomeni temporaleschi che interesserà buona parte del paese. Ecco tutte le regioni e zone a rischio piogge:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Lazio : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene; Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro;

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro; Lombardia : Alta pianura orientale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Alta Valtellina;

: Alta pianura orientale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Alta Valtellina; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Toscana : Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia;

: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Medio Tevere.

Allerta gialla in Italia per il 27 ottobre 2023 anche per rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. Ecco le zone a rischio:

Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese; Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca.

Infine la Protezione Civile ha comunicato anche lo stato di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico nelle seguenti regioni e zone: