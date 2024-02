Allerta meteo arancione e gialla in Italia per il 25 febbraio 2024: le zone a rischio

Prosegue l'allerta meteo in Italia. Per la giornata di domenica 25 febbraio 2024, la Protezione Civile ha emesso un duplice bollettino di allerte meteo gialla ed arancione. Ecco tutte le regioni e zone interessate dall'allarme meteo.

Allerta arancione in Italia il 25 febbraio: ecco dove

Nuovo stato di allerta meteo arancione in Italia domenica 25 febbraio 2024. In Italia è tornato il maltempo con forti piogge, neve e raffiche di vento che stanno interessando buona parte del paese. Temporali intensi ed abbondanti sono attesi nella giornata di domenica 25 febbraio 2024 con il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso uno stato di allerta arancione per rischio piogge in tutta la Sicilia. Nel dettaglio le zone a rischio: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Non solo, sempre in Sicilia è stata diramata anche l'allerta arancione per rischio idrogeologico nelle zone Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Meteo, allerta gialla in Italia: le zone a rischio

Scatta l'allerta gialla nella giornata di domenica 25 febbraio in Italia. La nuova ondata di maltempo che ha colpito il nostro Paese ha riportato un clima di stampo invernale con piogge, fenomeni temporaleschi intensi e nevicate. L'allerta gialla per rischio piogge è stata comunicata nelle seguenti regioni e zone:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Da non sottovalutare anche lo stato di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico diramata in:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico;

: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico; Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento.

Infine scatta anche lo stato di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico nelle regioni e zone: