Allerta meteo arancione e gialla in Italia per il 15 giugno per rischio piogge: ecco le regioni interessate

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta meteo in Italia per la giornata giovedì 15 giugno 2023. Scatta l'allerta arancione e gialla in diverse regioni dello stivale per il maltempo.

Maltempo in Italia, scatta l'allerta arancione il 15 giugno, ecco dove

Allerta arancione in Italia per giovedì 15 giugno. Con il passaggio della perturbazione n.4 una nuova ondata di maltempo con piogge e rovesci interesserà buona parte del paese. In 5 regioni scatta l'allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio piogge. Ecco dove:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno.

Non solo, giovedì 15 giugno è prevista anche allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico in alcune aree del paese. Ecco tutte le regioni e zone interessate dall'allarme meteo:

Abruzzo : Bacino Alto del Sangro;

Allerta gialla in Italia per il 15 giugno: le zone e regioni coinvolte

La Protezione Civile ha comunicato per giovedì 15 giugno anche uno stato di allerta gialla in diverse regioni d'Italia. Come sempre il rischio più forte è legato a piogge e temporali sulla scia del passaggio della perturbazione n.4 di giugno i cui effetti tenderanno ad esaurirsi da venerdì. Il rischio piogge è previsto nelle regioni e zone:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro; Calabria : Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Lazio : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene; Lombardia : Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano;

: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano; Marche ;

; Sardegna : Gallura, Bacini Flumendosa - Flumineddu;

: Gallura, Bacini Flumendosa - Flumineddu; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Da non sottovalutare l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico in:

Basilicata ;

; Calabria: Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico MeridionaleMolise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea.

Infine la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla anche per rischio idrogeologico in diverse regioni dello stivale. Ecco tutte le zone a rischio: