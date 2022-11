Allerta meteo arancione e gialla per domenica 27 novembre per rischio temporali al Sud: ecco dove

Prosegue l'ondata di maltempo al Sud con la Protezione Civile che ha emesso un duplice bollettino di allerte meteo gialla ed arancione per domenica 27 novembre in tre regioni del Sud: Calabria, Sicilia e Campania. Scopriamo tutte le zone a rischio.

Allerta arancione in Calabria, Campania e Sicilia per domenica 27 novembre

Per la giornata di domani, domenica 27 novembre 2022, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta arancione per rischio temporali in due regioni del Sud. Dopo la violenta ondata di maltempo che ha causato ingenti danni in diverse zone del Sud, su tutte l'isola di Ischia travolta da una frana, l'ultima domenica di novembre sarà all'insegna del maltempo in Calabria e Sicilia interessate da una moderata criticità per rischio temporali. Ecco tutte le zone a rischio:

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Non solo, lo stato di allerta arancione per domenica 27 novembre riguarda anche un possibile rischio di tipo idraulico sempre in Calabria e Sicilia e nelle seguenti zone:

Non è da escludere poi il possibile rischio idrogeologico che interessa, nella giornata di domenica 27 novembre, la Calabria, Sicilia e Campania. Ecco le zone coinvolte nell'allarme meteo:

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale; Campania : Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Allerta meteo gialla per domenica 27 novembre: ecco dove

Non solo allerta arancione per domenica 27 novembre, visto che la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla in diverse regioni. L'ondata di maltempo, causata dal passaggio della perturbazione n.9 del mese di novembre, non si placa e sono diverse le zone coinvolte dallo stato di allerta per rischio pioggia e temporali. Scopriamo tutte le regioni interessate:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

L'allarme meteo di colore gialla per domani, domenica 27 novembre, riguarda anche un possibile rischio idraulico nelle seguenti regioni e zone:

Infine allerta gialla per rischio idrogeologico è stata diramata anche nelle regioni e zone di: