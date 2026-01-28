Allerta meteo arancione e gialla il 29 gennaio 2026 in Italia: le regioni e zone interessate

Prosegue lo stato di allerta meteo arancione e gialla anche per la giornata di domani, giovedì 29 gennaio 2026, in diverse regioni d'Italia. La Protezione Civile ha diffuso un nuovo bollettino meteo suddiviso per regioni e zone di rischio.

Allerta arancione per rischio idrogeologico il 29 gennaio 2026 in Italia

Il passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche sta interessando molte zone d'Italia con eventi meteorologici intensi e violenti tali da far scattare ancora lo stato di allerta meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di giovedì 29 gennaio 2026 un bollettino di allerta meteo arancione che segnala una criticità moderata con fenomeni meteorologici intensi e pericolosi per l'incolumità delle persone e danni diffusi a beni e strutture, come forti temporali, vento violento o rischio idrogeologico, richiedendo massima prudenza e l'adozione di precauzioni specifiche.

L'allerta arancione di moderata criticità è stata diffusa dalla Protezione Civile per giovedì 29 gennaio 2026 per rischio idrogeologico, che ricordiamo corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Questa riguarda una sola regione, la Sardegna, e nello specifico nelle zone Bacino del Tirso, Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla il 29 gennaio 2026 per piogge e criticità

La Protezione Civile ha diramato per giovedì 29 gennaio 2026 anche un bollettino di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in diverse regioni del Sud, Isole comprese. Gli effetti del passaggio di una serie di perturbazioni hanno colpito principalmente le regioni del Sud con fenomeni temporaleschi intensi e violenti anche sotto forma di nubifragi. Lo stato di allerta gialla per piogge e temporali è stato comunicato per il 29 gennaio 2026 in:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Sicilia: Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica.

Non solo, il 29 gennaio 2026 allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico diramata nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Campania : Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Emilia Romagna : Pianura modenese, Pianura bolognese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana;

: Pianura modenese, Pianura bolognese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana; Lazio : Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri;

: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri; Sardegna : Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura;

: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa per giovedì 29 gennaio 2026 in: