Allerta meteo arancione e gialla per sabato 19 novembre: ecco tutte le regioni coinvolte

Emanata nuova allerta meteo arancione e gialla per sabato 19 novembre. Il maltempo colpirà soprattutto al Centro - Sud. Ecco tutte le regioni coinvolte e i dettagli del bollettino emanato dalla Protezione Civile.

Allerta meteo arancione e gialla: maltempo al Centro - Sud, la situazione

Secondo le ultimissime previsioni meteo, per sabato 19 novembre si attende una nuova fase di maltempo su parte delle regioni centrali e meridionali. Si potranno verificare precipitazioni anche intense, soprattutto sui versanti tirrenici.I fenomeni meteo in arrivo sull'Italia, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero arrivare a determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

Si attendono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su: Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, specie sui settori meridionali. Durante la giornata le precipitazioni saranno in espansione sull' Umbria, in particolar modo sui settori meridionali, sulla Puglia, specie sul versante del Centro-Nord, sulla Basilicata e la Calabria centro-settentrionale. I fenomeni potranno essere di forte intensità, con intensa attività elettrica e forti raffiche di vento.

Allerta meteo arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico: le zone coinvolte

L'allerta meteo arancione per rischio temporali riguarda la Calabria e nello specifico: il Versante Tirrenico Settentrionale, il Versante Tirrenico Centro-meridionale ed il Versante Tirrenico Centro-settentrionale. L'allerta arancione per rischio idrogeologico, invece, riguarda: Basilicata, Calabria, Campania e Molise. Nello specifico per quanto riguarda la Basilicata le zone comprese nel bollettino sono: Basi-A2, Basi-D e Basi-C. Per quanto riguarda la Calabria si tratta delle stesse zone interessate dall'allerta arancione per rischio temporali mentre per la Campania le zone comprese sono:

Piana Sele e Alto Cilento

Basso Cilento

Tusciano e Alto Sele

Penisola sorrentino-amalfitana

Monti di Sarno e Monti Picentini

Alto Volturno e Matese

Piana campana

Napoli

Isole e Area vesuviana

In Molise, infine, le zone interessate riguardano l' Alto Volturno - Medio Sangro.

Allerta meteo gialla per rischio temporali: 6 regioni coinvolte

L'allerta meteo gialla per rischio temporali invece riguarda altre sei regioni del Centro- Sud. Tra di esse vi sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Umbria.

Nello specifico in Abruzzo l'allerta riguarda: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano. In Basilicata invece: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi -D e Basi-C.

Per quanto concerne la Calabria:

Versante Jonico Meridionale

Versante Jonico Centro-settentrionale

Versante Jionico Centro-meridionale

Versante Jonico Settentrionale

Versante Tirrenico Meridionale

In Molise:

Frentani - Sannio - Matese

Litoranea

Alto Volturno - Medio Sangro

Le zone della Puglia sono:

Basso Fortore

Tavoliere - bassi bacini del Candelaro

Cervaro e Carapelle

Gargano e Tremiti

Basso Ofanto

Sub-Appennino Dauno

Per finire in Umbria sono comprese dall'allerta: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere e Alto Tevere.

Allerta gialla rischio idrogeologico e idraulico: tutte le zone

Il bollettino della Protezione Civile riporta infine l'allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico in diverse regioni. Il primo coinvolge: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria. Regione per regione, le zone coinvolte da questa allerta così specifica sono:

In Abruzzo:

Marsica

Bacino Alto del Sangro

Bacino del Pescara

Bacino dell'Aterno

Bacino Basso del Sangro

Bacini Tordino Vomano

In Basilicata: Basi-B e Basi-A1 mentre in Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale e Versante Tirrenico Meridionale. In Campania: Tanagro, Alta Irpinia e Sannio. Nel Lazio:

Aniene

Bacini Costieri Sud

Bacino del Liri

Bacino Medio Tevere

Appennino di Rieti

Bacini Costieri Nord

Bacini di Roma



Nelle Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3. In Molise: Frentani - Sannio - Matese e Litoranea. In Puglia, invece, :

Basso Fortore

Tavoliere - bassi bacini del Candelaro

Cervaro e Carapelle

Gargano e Tremiti

Basso Ofanto

Sub-Appennino Dauno



In Sardegna è coinvolta la zona di Iglesiente mentre in Umbria: Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere ed Alto Tevere. A rischio idraulico, infine, sono: Campania, Calabria, Lazio e Molise per le stesse zone già nominate in precedenza.