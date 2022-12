Allerta meteo arancione e gialla per domenica 11 dicembre: ecco tutte le regioni coinvolte

La Protezione Civile ha emanato una nuova allerta meteo arancione e gialla per la giornata di domenica 11 dicembre 2022. Quali sono le regioni coinvolte? Quali e quanti sono le allerte? Ecco tutte le informazioni utili.

Allerta meteo arancione: dove vi sarà?

Nel bollettino è riportata, a rischio idraulico, idrogeologico e a rischio, con allerta meteo arancione, la Calabria. Quali zone nello specifico? Il Versante Tirrenico Settentrionale, il Versante Tirrenico Centro-meridionale e il Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

Allerta gialla per rischio temporali: tutte le regioni coinvolte

Quali sono invece le regioni coinvolte nell'allerta gialla per rischio temporali? Tra di esse sono annoverate: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. Nello specifico per quanto riguarda la Basilicata la zona compresa è quella denominata Basi-D mentre per la Calabria vi sono: il versante Jonico Meridionale, il Versante Jonico Centro-settentrionale, il Versante Jonico Centro-meridionale, il Versante Jonico Settentrionale, il Versante Tirrenico Meridionale.

In Puglia, invece, le zone sono:

Basso Fortore

Tavoliere - bassi bacini del Candelaro

Cervaro e Carapelle

Gargano e Tremiti

Basso Ofanto

Sub-Appennino Dauno

Puglia Centrale Adriatica

Bacini del Lato e del Lenne

Puglia Centrale Bradanica

Salento

In Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, mentre in Toscana:

Mugello-Val di Sieve

Reno

Serchio-Garfagnana-Lima

Romagna-Toscana

Arno-Costa

Isole

Lunigiana

Valdelsa-Valdera

Valdarno Inf.

Etruria-Costa Nord

Bisenzio e Ombrone Pt

Arno-Firenze

Serchio-Costa

Serchio-Lucca

Versilia

Per finire in Umbria le zone sono: Chiascio - Topino e Alto Tevere.



Le altre criticità

Sempre in allerta gialla per rischio idraulico vi sono: Calabria ed Emilia Romagna. In quest'ultima regione le zone comprese sono: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti. Oltre a loro anche le Marche con: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3, la Sicilia e l'Umbria.

A rischio idrogeologico - allerta meteo gialla - vi sono invece: Basilicata, Calabria. Campania, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria.