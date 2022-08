Allerta meteo, domani lunedì 15 agosto(ferragosto): temporali e maltempo. Ecco l’elenco delle regioni a rischio pioggia

La Protezione Civile ha emanato una nuova allerta meteo gialla per la giornata di lunedì 15 agosto ovvero il giorno di Ferragosto. Ecco le regioni interessate e che sono a rischio temporali e maltempo nella giornata di festa. Come annunciato già nelle nostre previsioni meteo per domani, l'Italia sarà divisa in due con al Nord una perturbazione pronta a rinfrescare nuovamente l'aria e al Sud sole e temperature in salita.

Allerta meteo gialla: 5 regioni coinvolte dal maltempo a Ferragosto

Dove pioverà il giorno di Ferragosto? La nuova allerta meteo gialla è stata emanata per 5 regioni in particolare. A rischio temporali sono:

Lazio

Liguria

Marche

Toscana

Umbria

Nello specifico le zone coinvolte per quanto riguarda il Lazio sono: Bacino Medio Tevere e Bacini Costieri Nord, per quanto riguarda la Liguria, invece:

Bacini Liguri Padani di Levante

Bacini Liguri Marittimi di Ponente

Bacini Liguri Marittimi di Centro

Bacini Liguri Marittimi di Levante

Bacini Liguri Padani di Ponente

Nelle Marche invece sono coinvolte nel bollettino della Protezione Civile le zone Mare 1, 2, 3, 4, 5 e 6 mentre in Umbria le zone: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere ed Alto Tevere.

Per quanto riguarda la Toscana, infine, le zone interessate potranno essere:

Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Mugello-Val di Sieve

Reno

Serchio-Garfagnana-Lima

Ombrone Gr-Medio

Ombrone Gr-Alto

Romagna-Toscana

Arno-Casentino

Isole

Lunigiana

Etruria-Costa Sud

Valdelsa-Valdera

Valdarno Inf.

Etruria-Costa Nord

Bisenzio e Ombrone Pt

Arno-Firenze

Arno-Valdarno Sup.

Valdichiana

Etruria

Fiora e Albegna

Valtiberina

Serchio-Costa

Ombrone Gr-Costa

Serchio-Lucca

Versilia

Allerta meteo per rischio idrogeologico: quali sono le zone coinvolte?

L'allerta gialla per rischio idrogeologico per lunedì 15 agosto, giorno di Ferragosto, comprende invece: Lazio e Toscana. Nello specifico, per quanto riguarda il Lazio, le zone coinvolte sono: Bacino Medio Tevere e Bacini Costieri Nord. In Toscana, invece, tutte le zone già nominate nel rischio temporali.