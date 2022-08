Allerta Meteo per l'11 agosto, ancora piogge e temporali al Sud: le regioni coinvolte dal maltempo

Che tempo farà l'11 agosto 2022? La Protezione Civile ha diramato nuova allerta meteo gialla per piogge e temporali al Sud. Quali saranno le regioni coinvolte dal maltempo? Ecco l'elenco di tutte le zone a rischio di fenomeni anche intensi.

Allerta meteo gialla: il maltempo si sposta al Sud

A causa di una depressione centrata sull’est Europa si è venuta a creare una certa instabilità anche sulla nostra penisola, in particolare sulle regioni meridionali, con rovesci e temporali pomeridiani sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose. Controllando le ultime previsioni meteo il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni potrebbero determinare ad esempio delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate.

La giornata di giovedì 11 agosto vedrà interessate dall'allerta meteo gialla soprattutto: Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e gran parte della Sardegna.

Allerta meteo 11 agosto 2022: le zone coinvolte

Da quanto si apprende dal bollettino emanato le zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio temporali saranno diverse. In Basilicata saranno ad esempio comprese: Basi -B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C.

In Calabria, invece, le zone riguardanti:

Versante Jonico Meridionale

Versante Tirrenico Settentrionale

Versante Jonico Centro-settentrionale

Versante Jionico Centro-meridionale

Versante Jonico Settentrionale

Versante Tirrenico Meridionale

Versante Tirrenico Centro-meridionale

Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Per quanto riguarda la Campania l'allerta riguarderà:

Piana Sele e Alto Cilento

Basso Cilento

Tanagro

Tusciano e Alto Sele

Alta Irpinia e Sannio

Penisola sorrentino-amalfitana

Monti di Sarno e Monti Picentini

Alto Volturno e Matese

Piana campana

Napoli

Isole e Area vesuviana

In Sardegna il maltempo interesserà invece: Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Iglesiente, Bacino del Tirso

mentre in Sicilia le zone comprese dall'allerta sono:

Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

versante tirrenico e isole Eolie Centro-Settentrionale

versante tirrenico Sud-Orientale

versante Stretto di Sicilia

Centro-Meridionale e isole Pelagie

Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Nord-Orientale

versante ionico

Bacino del Fiume Simeto

Sud-Orientale

versante ionico

Per quanto riguarda l'allerta gialla per rischio idrogeologico saranno interessate, invece Calabria, Sardegna e Sicilia.

Nel bollettino della Protezione Civile si apprende che le zone della Calabria a maggiore rischio saranno: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale e Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

Solo due in Sardegna ovvero Campidano e Iglesiente. In Sicilia, invece: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale e per finire versante ionico.

Il rischio idraulico riguarderà soprattutto la Calabria e le zone di tale regione già menzionate poco sopra.

Previsioni meteo 11 agosto: cosa farà nel resto d'Italia?

Cos'altro dicono le previsioni meteo per l'11 agosto 2022? Ebbene al mattino vi sarà una certa nuvolosità sparsa al Nord. Dalla tarda mattinata e nel pomeriggio si potranno sviluppare rovesci e temporali sull’Appennino meridionale con sconfinamenti verso le coste della Calabria e della Sicilia sud-orientale. Sarà inoltre possibile qualche temporale anche nelle zone interne e meridionali della Sardegna e nel basso Lazio.

Al Nord potranno invece verificarsi brevi acquazzoni nel pomeriggio soprattutto sulle Alpi orientali e nel settore delle Alpi Marittime mentre in serata ve ne saranno di isolati sulle Prealpi lombarde.