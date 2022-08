Allerta meteo per il 10 agosto, in arrivo piogge e temporali al sud: le regioni coinvolte dal maltempo

Non si placa l'ondata di maltempo al Sud. Dopo lo stop alla quinta intensa ondata di calore, l'estate 2022 prende una direzione inaspettata all'insegna del maltempo. Piogge e temporali in arrivo nelle regioni del Sud con la Protezione Civile che ha diramato un nuovo stato di allerta meteo gialla per il 10 agosto. Ecco tutte le regioni e zone coinvolte.

Allerta meteo gialla il 10 agosto: maltempo e piogge al Sud

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un nuovo bollettino di allerta meteo. Dopo l'allerta per la giornata di ieri, martedì 9 agosto, la situazione climatica non cambia. Dopo mesi di gran caldo e afa con temperature da record da Nord a Sud, è arrivato uno stravolgimento climatico complice la coda della prima perturbazione del mese di agosto. Mercoledì 10 agosto nuova allerta di colore giallo per diverse regioni del Sud che dovranno fare i conti con temporali e piogge.

Rovesci anche intensi sono attesi e previsti in diverse zone del Sud Italia. Ma scopriamo nel dettaglio tutte le regioni e le zone coinvolte nell'allerta gialla per rischio temporali di mercoledì 10 agosto:

Basilicata

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Campania : Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana; Lazio : Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;

: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia : Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica;

: Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Allerta rischio idraulico e idrogeologico al Sud per il 10 agosto: ecco dove

Per la giornata di mercoledì 10 agosto, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta di colore giallo anche per rischio idraulico e idrogeologico. Diverse le regioni del Sud coinvolte. Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

Allerta rischio idraulico nelle seguenti regioni:

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Non solo, la Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico nella seguenti regioni: