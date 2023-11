Meteo. Allerta arancione e gialla per il 23 novembre in Italia: ecco dove scatta l'allarme maltempo

Nuova allerta meteo in Italia per la giornata di giovedì 23 novembre 2023. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un duplice bollettino di allarme meteo di colore arancione e gialla in Italia. Ecco tutte le zone a rischio.

Meteo, allerta arancione in Italia, 23 novembre 2023: ecco dove

Il passaggio della perturbazione n.10 di novembre si fa sentire in diverse regioni d'Italia alle prese con un nuovo allarme meteo. Scatta l'allerta meteo arancione nella giornata di giovedì 23 novembre per piogge e maltempo. In particolare la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per rischio temporali in Sicilia nelle zone di: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Non solo, sempre giovedì 23 novembre 2023 scatta anche l'allerta arancione per rischio idrogeologico sempre in Sicilia nelle zone: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Allerta gialla in Italia per maltempo il 23 novembre: le zone

L'Italia colpita da una nuova ondata di maltempo che ha riportato, da Nord a Sud, piogge e rovesci anche intensi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per giovedì 23 novembre 2023 l'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in diverse regioni. Ecco nel dettaglio tutte le zone a rischio:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Puglia : Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno; Sicilia: Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

Gli effetti della perturbazione n.10 del mese si faranno sentire in particolar modo nelle regioni del Centro-Sud dove è stata diramata per giovedì 23 novembre 2023 anche uno stato di allerta per rischio idraulico in:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale:

