Allarme topi nelle case, il caldo li sta facendo entrare nei piani alti degli appartamenti

Non solo nelle campagne, i topi adesso si spingono anche nei piani alti degli appartamenti di città a causa del caldo. Perché avviene e come allontanarli?

Topi negli appartamenti, la causa è il caldo

L'estate è la stagione delle vacanze, ma mentre noi siamo fuori casa quest'ultima potrebbe essere occupata da inquilini indesiderati: i topi. Questi animaletti sono in grado di intrufolarsi nelle nostre abitazioni e, oltre ad arrecarci un disagio non indifferente, possono anche trasmetterci gravi malattie. La loro presenza è infatti nociva per l'uomo, per via delle infezioni che si possono contrarre con il contatto diretto o indiretto con i roditori.

Ma perché i topi si infilano nelle nostre case soprattutto d'estate? Il motivo è molto semplice: come molti, sono attratti dal caldo. Nei mesi invernali, col freddo, preferiscono starsene rintanati in posti più caldi, senza avventurarsi troppo. Quando arriva l'estate, però, escono allo scoperto alla ricerca di cibo e di un luogo in cui costruire il loro nido. Non è raro dunque che trovino nelle nostre case l'habitat ideale e il luogo perfetto per i loro bisogni.

Ma se credete che i topi in casa riguardino esclusivamente le residenze di campagna, vi sbagliate: anche in città e negli appartamenti ci si può imbattere in questi roditori. Non sono poche infatti le segnalazioni di topi che non si limitano a infestare il piano terra ma giungono fino a quelli più alti dei condomini. Ma come riescono ad arrampicarsi? Si servono di qualunque tipo di appiglio, aggrappandosi alle tubature e passando per i buchi creatisi sulle pareti o, più semplicemente, dalle griglie delle prese d'aria. Una volta entrati, prendono d'assalto tutto ciò che trovano e contaminano qualsiasi cosa, soprattutto il cibo che li ha attirati e spinti fin dentro casa.

Come cacciare i topi di casa

Dunque è estremamente importante conservare in modo corretto il cibo in dispensa utilizzando appositi contenitori sigillati, così da scoraggiare ogni qualsivoglia invasione. Se invece ci accorgiamo in ritardo della presenza dei topi, bisogna seguire alcuni consigli comodi, pratici e naturali senza ricorrere a elementi sintetici e dannosi. Il primo, forse il più banale ma probabilmente il più efficace, è avere un gatto in casa. Se il felino sarà abbastanza attento e non farà come Tom con Jerry, non si farà di certo sfuggire il roditore intruso. Se non avete un gatto, non vi preoccupate: i topi sono infastiditi da alcuni forti odori. Se dunque volete allontanarli, basterà disporre in casa delle erbe aromatiche come menta e alloro, ma anche il bicarbonato di sodio risulta particolarmente efficace.