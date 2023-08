Allarme maltempo in Italia: alberi caduti e allagamenti in Friuli Venezia Giulia

L'Italia è nella morsa dal maltempo in piena estate. L'arrivo di due perturbazioni di origine atlantica hanno segnato il ritorno del maltempo al Nord Italia con diverse regioni interessate dall'allerta meteo. Tra queste c'è anche il Friuli Venezia Giulia che è stata colpita da fortissimi temporali e grandinate che hanno causato danni e disagi.

Friuli Venezia Giulia meteo: sdradicati alberi dalla pioggia

L'allerta meteo diramata in Friuli Venezia Giulia ha fatto registrare danni e disagi in buona parte della regione. Il passaggio del ciclone, accompagnato da grandinate e fortissime raffiche di vento, ha messo in ginocchio buona parte delle regioni del Nord Italia. Proprio in Friuli si sono registrati danni e disagi importanti dopo che sono caduti 98 mm di pioggia nella zona del Pordenonese tra Saletto e Resiutta. Non solo, piogge battenti si sono registrate anche a Moggio Udinese con circa 64mm caduti in un'ora, mentre a Zompitto e Vivaro circa 50mm. Gli intensi fenomeni temporaleschi, legati al passaggio della perturbazione n.2 del mese di agosto, sono stati accompagnati anche da fortissime raffiche di vento che hanno sfiorato i 90 km/h.

Diverse le chiamate di soccorso ai vigili del fuoco, mentre una decina sono stati gli interventi della Protezione Civile in Friuli Venezia Giulia dove le forti piogge e temporali hanno provocato: caduta di alberi e allagamenti. Non solo, i forti rovesci hanno causato anche l'interruzione della viabilità e danni alle linee elettriche con una serie di blackout. A Porcia, comune italiano di 14 992 abitanti del Friuli-Venezia Giulia, si sono registrati anche scoperchiamento di tetti di edifici.

Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia per rischio piogge e idrogeologico: ecco dove

Intanto anche nella giornata di oggi è stata diramato l'allerta meteo gialla per il rischio di piogge e rischio idrogeologico in Friulia Venezia Giulia. Ecco le zone a interessate dal bollettino di allerta meteo della Protezione Civile: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene.

L'ondata di maltempo prosegue anche nel resto del paese con una parentesi autunnale che ha le ore contate. Da domenica 6 agosto, infatti, è previsto l'allontamento della perturbazione verso i Balcani con il ritorno dell'anticiclone Nord-Africano.