AirCar può volare: attestato di aeronavigabilità per l’auto volante

La macchina volante è realtà. L'AirCar, ossia l'auto-aereo nata in Slovacchia, ha ricevuto il 25 gennaio 2022 la certificazione di aeronavigabilità che dà il via alla produzione della prima auto volante. C'è ancora molto da fare, ma l'Autorità dei trasporti della Slovacchia non ferma certo realizzazione di questo futuristico mezzo di trasporto.

AirCar, il veicolo futuristico ha superato i test di volo

Il futuro delle automobili potrebbe essere non solo su strada, ma anche in volo: l'AirCar Prototype 1, l'auto-aereo nata dal genio del professor Stefan Klein e sviluppata dall'azienda slovacca KleinVision, ha ora ufficialmente superato i test. Dopo 70 ore di test di volo e più di 200 decolli e atterraggi è arrivata una notizia: le autorità slovacche hanno rilasciato l'attestato di aeronavigabilità al veicolo. Proprio il creatore di AirCar ha commentato con grande entusiasmo la notizia: "E' la conferma definitiva della nostra capacità di cambiare per sempre i viaggi di media distanza". Anche Anton Zajac, co-fondatore del progetto, ha commentato: "Cinquant'anni fa, l'auto era l'epitome della libertà. AirCar ci permette di essere di nuovo liberi".

La certificazione di aeronavigabilità della macchina volante è un primo passo anche se il professore e inventore Stefan Klein insiste: "Ci apre le porte alla produzione di massa di auto volanti, ma rimane ancora molta strada da fare". Dopo il primo volo inaugurale in Slovacchia, infatti, ci si è resi conto che sono ancora diversi i problemi da risolvere. Tra questi alcuni connessi con l’atterraggio dell'auto-aereo e la sicurezza del volo.

AirCar arriva sul mercato? Forse in vendita nei prossimi 12 mesi

Il debutto di AirCar potrebbe avvenire però entro il prossimo anno. Il veicolo futuristico è dotato di un motore a elica fissa da 160 cavalli BMW e necessità di normale benzina. Si tratta di un veicolo di piccole dimensioni pensato per accogliere due passeggeri al suo interno e per un utilizzo finalizzato a viaggi di piacere o per un servizio taxi.

L'AirCar diventare la prima auto volante in grado di trasformarsi da auto in aereo in circa 3 minuti raggiungendo 8.000 piedi e una velocità di oltre 100 miglia all'ora. Il veicolo ha un'autonomia di 500 chilometri, ma l'ideatore e i progettisti stanno studiando un modo per raddoppiarla. Al momento non ci sono informazioni sul prezzo, ma l'obiettivo è quello di lanciare sul mercato e nell'aria il nuovo mezzo futuristico entro il 2023.