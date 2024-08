Aeroporti europei: dal 1° settembre torna per tutti il limite dei 100 ml per i liquidi nei bagagli a mano

A partire dal 1° settembre 2024, gli aeroporti europei reintrodurranno il limite di 100 ml per i liquidi trasportati nei bagagli a mano. Questa norma, già nota ai viaggiatori frequenti, rappresenta un ritorno alle restrizioni di sicurezza che sono state temporaneamente allentate in alcuni aeroporti durante gli ultimi anni.

Storia della regolamentazione sui liquidi

La limitazione dei liquidi nei bagagli a mano è stata introdotta per la prima volta nel 2006, in seguito a tentativi di attacchi terroristici che coinvolgevano esplosivi liquidi. L'Unione Europea, insieme ad altri paesi, ha stabilito che tutti i liquidi, gel e aerosol trasportati nei bagagli a mano devono essere contenuti in bottiglie da 100 ml e inseriti in un sacchetto di plastica trasparente richiudibile di un litro. Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale di bordo.

La temporanea sospensione delle restrizioni

Negli ultimi anni, alcuni aeroporti europei hanno sperimentato tecnologie avanzate di scannerizzazione che permettevano di rilevare esplosivi liquidi senza la necessità di limitare le quantità di liquidi trasportati. Questo ha portato alla sospensione temporanea del limite dei 100 ml in alcune località. Tuttavia, nonostante i progressi tecnologici, è stato deciso di reintrodurre la normativa originaria in tutti gli aeroporti dell'Unione Europea per uniformare le procedure di sicurezza.

Come prepararsi per il ritorno delle restrizioni

Per evitare inconvenienti durante i controlli di sicurezza, è importante che i viaggiatori siano ben preparati. Ecco alcuni consigli utili:

Controllare i Liquidi Prima di Partire : Assicuratevi che tutti i liquidi siano contenuti in bottiglie da 100 ml o meno. I contenitori più grandi, anche se parzialmente vuoti, non saranno ammessi.

: Assicuratevi che tutti i liquidi siano contenuti in bottiglie da 100 ml o meno. I contenitori più grandi, anche se parzialmente vuoti, non saranno ammessi. Utilizzare un Sacchetto Trasparente : Posizionate tutti i vostri liquidi in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile. Il volume totale del sacchetto non deve superare un litro.

: Posizionate tutti i vostri liquidi in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile. Il volume totale del sacchetto non deve superare un litro. Separare i Liquidi dal Resto dei Bagagli: Durante i controlli di sicurezza, rimuovete il sacchetto dei liquidi dal bagaglio a mano per facilitarne l'ispezione.

Le conseguenze per i viaggiatori

La reintroduzione del limite dei 100 ml avrà un impatto su milioni di viaggiatori in tutta Europa. Gli aeroporti stanno lavorando per minimizzare i disagi e informare i passeggeri in anticipo sulle nuove regole. È probabile che i tempi di attesa ai controlli di sicurezza aumentino nei primi giorni di applicazione della norma, quindi si consiglia di arrivare in aeroporto con un certo anticipo.

Il futuro delle normative sui liquidi

Nonostante il ritorno del limite dei 100 ml, le discussioni sull'implementazione di nuove tecnologie di sicurezza continuano. Gli esperti del settore aeronautico stanno valutando sistemi che potrebbero rendere più semplici e sicuri i controlli in aeroporto. Fino a quando queste tecnologie non saranno adottate su larga scala, i passeggeri dovranno attenersi alle normative vigenti.