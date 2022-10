L'aereo super veloce che volerà da New York a Parigi in 2 ore

Con il passare degli anni, gli aerei potranno andare sempre più veloci e addirittura saranno in grado di superare la barriera del suono. Questo è l’obiettivo, per esempio, del progetto Drake, che mira a realizzare un velivolo in grado di percorrere la tratta da New York a Parigi in sole 2 ore. Per ora si tratta di un'iniziativa ancora fase embrionale, poco più di un'idea, tanto che il primo lancio sperimentale (ammesso che si arrivi a farlo) è previsto per il 2049. Al momento i lavori sono comunque in corso: focalizzati anzitutto a risolvere una serie di impedimenti tecnici.

C'è di mezzo un nuovo modo di volare

L’industria aerodinamica da anni cerca di realizzare aerei in grado di superare il muro del suono. Dopo avere pensato di progettare un velivolo in grado di volare a 1,7 Mach (pari a 2.099 chilometri orari), ora si sta ipotizzando di andare oltre.

Per raggiungere la velocità necessaria per abbattere la barriera del suono, il progetto Drake intende sfruttare una coppia di motori Tbcc (Turbine-Based Combined Cycles) capaci di generare potenze elevate per un lungo periodo di tempo. In questo modo sarà possibile superare addirittura i 3 Mach (ossia i 3.700 km/h) e coprire distanze enormi in pochissimo tempo.

La questione più spinosa per ora sembra essere l’autonomia: sarà infatti necessario avere a disposizione qualche forma di idrocarburi o ecocarburanti per riuscire a portare a termine il viaggio. Allo stesso tempo, anche i materiali dovranno essere molto più resistenti e tecnologicamente più efficienti, per scongiurare rotture e per evitare problemi di surriscaldamento dovuti all’attrito. Non sono da sottovalutare anche le questioni legali: sarà necessario, infatti, adottare una nuova legislazione sull’alta velocità, soprattutto per quello che riguarda i boom sonici (ossia forti rumori simili a quelli di un tuono che questi aerei produrrebbero).