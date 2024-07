Meteo, Mar Adriatico troppo caldo: i problemi per i pescatori

Il grande caldo e le ondate di calore delle ultime settimane stanno avendo delle conseguenze non solo sulla vita di tutti noi, ma anche sull'ambiente e l'ecosistema. Basti pensare che la temperatura dell'acqua del Mare Adriatico ha sfiorato i 30°. I ricercatori: "dannoso il superamento soglia per più giorni".

Caldo e temperature del Mare: l'Adriatico bolle con quasi 30 gradi

L'acqua del mare Adriatico ha fatto registrare un vero e proprio record di temperatura con 29.9 gradi. Bolle l'acqua del mare Adriatico e i ricercatori hanno immediatamente lanciato l'allarme per gli effetti negativi che potrebbero scattare sulla pesca. In particolare Simona Simoncelli, oceanografa e ricercatrice dell’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, ha sottolineato: «l’elemento importante è la lunghezza del periodo in cui l’acqua è ad alte temperature, perché se ci sono organismi abituati a stare in Adriatico a 27°, e poi d’improvviso si trovano a viverci a 30° per 15 giorni, allora le cose cambiano». Un giorno con la temperature intorno ai 30° non è un problema, diverso sarebbe qualora dovesse diventare la normalità.

«Noi ricercatori cerchiamo di far capire che non è dannoso tanto il singolo evento, quanto il superamento della soglia per più giorni. Possiamo dire che il caldo ha effetti sulla pesca, facendo anche qui delle distinzioni. Se i pesci si spostano in cerca di temperature inferiori, la situazione è diversa per le cozze» - ha spiegato la oceanografa e ricercatrice dell’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia.

Adriatico, non solo temperature bollente ma anche il problema mucillagine

Simona Simoncelli, oceanografa e ricercatrice dell’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, parlando del record di quasi 30° nelle acque del Mar Adriatico ha precisato: «il mare risente della temperatura superficiale". Nell’Adriatico il range di temperatura delle acque "va da 4 a 30°». Non solo, Simone d’Acunto, direttore del centro Cestha, ha parlato del problema della mucillagine, la glicoproteina polare appiccicosa, un esopolisaccaride e un polimero prodotto da molte piante e da alcuni microrganismi. «La mucillagine è un fenomeno naturale, causato dalla presenza di tre elementi: grossi apporti di acque cariche di nutrimenti (cioè sostanze organiche) dai fiumi, mare calmo e alte temperature» - ha detto d’Acunto precisando - «la presenza della mucillagine non è positiva. In Veneto la quantità era tale che è stata fermata la pesca per un paio di settimane. Se è molto abbondante, fa morire la fauna che vive in fondo al mare».

Infine D'Acunto sulla temperatura calda dei mari ha detto: «è un effetto del cambiamento climatico, alla faccia di chi ancora non ci crede. I picchi al rialzo di questo periodo potrebbero diventare la norma. Quando si alterano gli equilibri c’è la sparizione di alcune specie e l’arrivo di altre, pensiamo al granchio blu».