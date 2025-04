Addio plastica in Cile con Solubag, il sacchetto si dissolve subito a contatto con l’acqua?

C'è un sacchetto di plastica progettato in Cile dal direttore generale Roberto Astete e il direttore commerciale Cristian Olivares di Solubag. Si tratta di un sacchetto che si dissolverebbe in acqua senza danneggiare né l'ambiente né il liquido che li assorbe.

Cile: Solubag, il sacchetto di plastica ecologico

Il nuovo progetto di sacchetto di plastica, completamente solubile in acqua, arriva dal Cile. La scoperta è di alcuni ingegneri cileni che hanno modificato la formula chimica utilizzata in tutto il mondo per produrre sacchetti di plastica. La modifica è arrivata grazie a Roberto Astete e Cristian Olivares, rispettivamente direttore generale e direttore commerciale di Solubag, l'azienda cilena che ha sviluppato questa innovazione.

Roberto Astete e Cristian Olivares hanno lavorato sulla formula chimica del PVA creando così un sacchetto di plastica moderno e "naturale" in grado di dissolversi e disintegrarsi una volta entrato a contatto con l'acqua. Spiega Roberto Astete: "Il materiale di base proviene da diverse fonti. Abbiamo cercato di ridurre i costi di produzione e questo ci ha portato a sperimentare con diversi fornitori per garantire la qualità del nostro prodotto ed essere sempre rispettosi dell'ambiente".

I sacchetti di plastica Solubag sono identici e precisi ai classici sacchetti di plastica che utilizziamo per fare la spesa, ma la differenza importante è che questi moderni sacchetti spariscono use ci si versa sopra abbondante acqua. Non solo si tratterebbe di materiale è ecologico, ma decidi tu quando distruggere la borsa. Puoi usarla tutte le volte che vuoi ma, se la borsa si rovina, invece di buttarla via, la puoi letteralmente sciogliere. Questo è lo spirito di questo prodotto. L'azienda non esclude la possibilità di venderlo in tutto il mondo. Il sacchetto di plastica non è ancora disponibile nei supermercati o nei negozi cileni, ma il progetto ha l'obiettivo di sostituire i vecchi ed inquinanti sacchetti di plastica.