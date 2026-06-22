Acque più pulite d'Europa: la classifica dei Paesi migliori tra mare, laghi e fiumi

Cipro è in testa per le acque migliori.

Le acque balneabili europee continuano a distinguersi per gli alti livelli di qualità, confermandosi tra le più sicure a livello mondiale. Secondo il rapporto europeo pubblicato nel 2026 e basato sui controlli effettuati nel 2025, la quasi totalità di spiagge, laghi e fiumi monitorati soddisfa gli standard richiesti dall’Unione Europea.

Solo una piccola percentuale dei siti analizzati presenta condizioni giudicate insufficienti. Le aree costiere mostrano risultati generalmente migliori rispetto alle acque interne, anche se il quadro complessivo resta molto positivo.

Acque più pulite d'Europa, la classifica dei Paesi migliori

L’ultima analisi europea sulla qualità delle acque balneabili evidenzia risultati molto positivi in diversi Paesi del continente. Per quanto riguarda laghi e fiumi, Austria e Finlandia si distinguono tra i Paesi più virtuosi, con la maggior parte dei siti classificati ai livelli più alti di qualità.

Seguono Danimarca, Lussemburgo e Germania, che mantengono standard elevati nelle acque dolci. Situazione meno favorevole invece in alcuni Stati europei, tra cui Estonia, Paesi Bassi e Francia, dove una quota più significativa delle aree balneabili presenta criticità.

Nella classifica generale delle acque eccellenti, i risultati più bassi si registrano in Estonia, Polonia, Ungheria e Belgio. L’Albania occupa l’ultima posizione, con una percentuale limitata di siti che raggiungono gli standard più elevati.

Le maggiori difficoltà riguardano soprattutto le acque interne: in Spagna, ad esempio, molti laghi e fiumi non raggiungono i livelli di qualità osservati lungo le coste. Anche Portogallo, Croazia e Slovenia mostrano alcune problematiche nei corsi d’acqua interni.

Nel complesso, il rapporto conferma che le acque marine europee risultano generalmente più pulite e sicure rispetto a quelle fluviali, che continuano a rappresentare la principale sfida per la tutela ambientale e la balneazione.

Dove si trova il mare più pulito d'Europa

Le acque balneabili europee continuano a distinguersi per gli elevati standard di qualità, confermando il continente tra le destinazioni più apprezzate per il turismo estivo. Il più recente rapporto europeo dedicato alla balneazione mostra che mari, laghi e fiumi mantengono livelli di pulizia e sicurezza particolarmente elevati.

Al vertice della classifica si trova Cipro, che ottiene il massimo risultato con tutti i siti monitorati giudicati eccellenti. Seguono Grecia e Bulgaria, anch’esse caratterizzate da performance molto positive.

L’Italia si posiziona tra i primi dieci Paesi europei, raggiungendo l’ottavo posto con una quota vicina al 90% di acque valutate ai massimi livelli. Lo studio si basa sui controlli effettuati nel 2025 e prende in esame specifici indicatori microbiologici, tra cui Escherichia coli ed enterococchi intestinali, utilizzati per verificare la qualità delle acque e la tutela della salute dei bagnanti. I risultati confermano il buon stato generale delle aree balneabili europee e la loro attrattività per milioni di visitatori ogni anno.