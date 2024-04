Abruzzo, nevicate fino a 700 metri: le ultime news e le immagini

Credits NaturalMeteo da X

L'ondata di maltempo in Abruzzo ha portato nevicate fino a 700 metri di altezza. Il paesaggio è tornato a mostrarsi completamente invernale dopo giorni in cui sembrava, invece, di essere già in piena estete. Così come era stata annunciata nelle diverse previsioni meteo, infatti, già mercoledì 24 Aprile la neve è arrivata puntuale anche sull'Appennino centrale fino a quote basse per il periodo. Fiocchi bianchi sono caduti sulla Marsica e fino a quote basse anche nella zona di Avezzano, in provincia dell'Aquila.

Neve in Abruzzo: le ultime news

La perturbazione accompagnata da aria artica che ha dapprima colpito il Nord d'Italia ha iniziato a spostarsi verso il Centro - Sud portando neve in Abruzzo. Nella giornata di mercoledì 24 aprile in Regione si è toccato l’apice del nuovo peggioramento e così si sono verificate nevicate fino a 700-800 metri, ossia a quote medio-basse per il periodo.

Oltre le copiose nevicate a Campotosto, la neve ha imbiancato il paesaggio ad Avezzano. Insomma le montagne, dopo un gennaio e un febbraio complicato e dopo che le piste da scii sono rimaste a secco per mesi, in questo aprile sono ritornate ad essere imbiancate. Con loro anche le colline e alcune zone pianeggianti in provincia dell'Aquila e di Chieti.

A causa dell'ondata di maltempo le temperature medie sono scese su valori molto bassi per il periodo toccando i:

-1°C a Roccaraso, Rocca di Mezzo, Passo San Leonardo,

+3°C all’Aquila, Avezzano

+8-9°C invece sulla costa adriatica

La #neve è tornata ad imbiancare l’Abruzzo e il #pastoreabruzzese continua a vigilare sulle greggi che custodisce e protegge con cura e impeccabilità!

📷G. Casacchia (jovedin)

📷G. Casacchia (jovedin)#Abruzzo #turismo #wildabruzzo pic.twitter.com/DAVvLq0YZy — Visit Abruzzo (@YourAbruzzo) April 23, 2024

Dalla neve alla grandine: maltempo in tutta la regione

In altre località d'Abruzzo, invece, nella stessa giornata, a farla da padrone sono state piogge, vento e grandine. In provincia di Teramo, ad esempio, il paesaggio si è imbiancato non per la neve, ma per i chicchi di grandine che sono piovuti dal cielo e che per fortuna non hanno causato grossi danni.