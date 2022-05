Lo studio: “Un abbraccio fa bene alla salute (più per le donne che per gli uomini)”

Ricevere un abbraccio da una persona amata migliora l’umore e aiuta a combattere lo stress. Non è solo la cosiddetta “saggezza popolare” a testimoniare l’importanza degli abbracci, c'è anche un nuovo studio scientifico appena pubblicato il cui risultato è per certi versi sorprendente: ricevere un abbraccio abbassa in modo significativo il cortisolo, un ormone legato allo stress, soprattutto se sei una donna. Per gli uomini, invece, l’effetto è molto minore.

L’importanza di un abbraccio

I ricercatori, secondo quanto riporta la Cnn, hanno analizzato la riposta allo stress di 76 persone dopo che queste avevano ricevuto un abbraccio da un partner sentimentale. Nelle donne che hanno ricevuto un abbraccio si è scatenato un fenomeno di rilascio di un neurotrasmettirore chiamato ossitocina, detto anche “ormone dell’amore”, che riduce il livello cortisolo e quindi migliora l’umore. Un effetto che però è stato molto inferiore negli uomini.

Gli uomini e gli abbracci

I ricercatori si sono interrogati sul perché l’effetto fosse minore negli uomini, senza però arrivare a una conclusione certa. Secondo Julian Packheiser, autore senior dello studio, potrebbe esserci un fattore sociale dietro questa differente reazione: un abbraccio potrebbe infatti esser percepito come insolito per un uomo. Un’altra possibile spiegazione è invece biologica, e implicherebbe una differenza nei recettori del tatto tra gli uomini e le donne. “Solo perché non abbiamo registrato questa reazione negli uomini, non significa necessariamente che non ci sia”, ha specificato però Packheiser: “L’effetto potrebbe comunque esserci ma in minore intensità, e dunque potrebbe non esser stato registrato”.