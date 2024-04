A Milano sarà vietato fumare all’aperto: in arrivo multe di oltre 200 euro

Dal 1° gennaio 2025, dopo Torino, scatta un divieto di fumo più rigido in tutti gli spazi pubblici a Milano, esteso a strade, piazze e marciapiedi, con multe che potrebbero arrivare fino a 240 euro. È questa la decisione, approvata circa tre anni fa dal comune del capoluogo lombardo nel novembre del 2020. Un passo importante per trasformare la città in un ambiente “smoke free”.

Milano: scatta il divieto di fumare all’aperto

Nonostante il divieto di fumo anche in alcune aree pubbliche, i fumatori più accaniti avranno a disposizione apposite aree isolate, dove si possa garantire una distanza di almeno dieci metri dagli altri presenti.

La decisione presa dal Comune di Milano si basa su due obiettivi: la riduzione dell'inquinamento nocivo per i polmoni, in particolare il PM10, e la tutela della salute pubblica.

Le sigarette elettroniche saranno ancora ammesse

Le multe per chi non rispetta la normativa contro il fumo possono variare da 40 a 240 euro. L'amministrazione comunale di Milanovuole così dissuadere i cittadini e abituarli alle nuove disposizioni antifumo.

A Milano, come in altre città italiane, le limitazioni per il fumo all’aperto sono già presenti in diverse aree, come parchi, aree per bambini, fermate di trasporto pubblico e infrastrutture sportive. Il divieto riguarda esclusivamente i prodotti del tabacco, mentre le sigarette elettroniche saranno ancora ammesse all’aperto.