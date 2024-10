700 meraviglie da scoprire in 360 città: 12 e 13 ottobre con le Giornate Fai d'Autunno

Settecento luoghi straordinari aperti al pubblico in 360 città italiane. Tornano sabato 12 ottobre e domenica 13 Giornate Fai d’Autunno.

Weekend tra le meraviglie

La tredicesima edizione dell’evento del Fondo per l’ambiente italiano è una nuova occasione per un weekend in mezzo al nostro patrimonio culturale e paesaggistico in posti straordinari, poco conosciuti e valorizzati o magari insoliti e curiosi. Alcuni poi sono normalmente inaccessibili.

9.000 giovani “apprendisti Ciceroni”

Qui trovate tutti luoghi aperti. Le Giornate FAI d’Autunno vedono anche la partecipazione speciale di giovani volontari che, assieme a novemila giovani "apprendisti Ciceroni" "con fantasia ed entusiasmo racconteranno l’Italia in due giorni di festa intitolata alla conoscenza del patrimonio di storia, arte e natura che è in ogni angolo del nostro Paese".



"Un patrimonio che non consiste solo nei grandi monumenti", come ricorda sempre Marco Magnifico, presidente del Fai, "ma anche in edifici e paesaggi sconosciuti, luoghi che custodiscono culture e tradizioni e che tutti siamo chiamati a curare e a proteggere per sempre e per tutti".