Formiche in casa o in giardino? Ecco 5 "trucchi" per allontanarle senza pesticidi

Con l'arrivo della bella stagione tornano puntuali anche le formiche, che possono invadere i nostri giardini e insidiarsi anche all'interno delle nostre case. Ecco allora 5 sistemi naturali e sostenibili per tenere lontani questi "invasori" stagionali senza ricorrere a rimedi drastici, che potrebbero avere un costo molto alto per l'ambiente.

Come tenere lontane le formiche

Le formiche vengono richiamate dall'odore di cibo - in particolare dai dolci - e possono invadere le nostre cucine, arrivando fino alla dispensa dove possono intrufolarsi all'interno dei sacchetti e rovinare i nostri alimenti. Come tenerle lontane senza ricorrere a spray e insetticidi che contengono sostanze nocive? Quelle che ti proponiamo oggi sono 5 soluzioni green che sfruttano a nostro vantaggio proprio quell'olfatto molto sviluppato che le tiene unite in file ordinate.

Ovviamente la prima cosa da fare è assicurarsi di "eliminare" quelle che potrebbero rappresentare delle vere e proprie esche per le formiche. Evitare di conservare lo zucchero nella sua confezione, ma preferire ad esempio un barattolo a chiusura ermetica, e non lasciare una golosissima crostata aperta sul tavolo ma riporla ben chiusa in appositi contenitori, saranno i primi passi per evitarci che intere colonie di formiche affamate prendano di mira la nostra casa. Oltre a questi accorgimenti possiamo adottarne altri che - come anticipato - terranno lontani i fastidiosi insetti anche quando teniamo porte e finestre aperte per la calura.

5 soluzioni green anti-formiche per la casa

Sfruttare l'olfatto delle formiche potrebbe essere la soluzione per sbarazzarsene, "confondendo" questi piccoli animaletti fino a disorientarli. Le sostanze naturali che meglio svolgono questo compito sono:

aglio

aceto

oli essenziali

succo di limone

cannella in polvere

Se ci capita di osservare una fila di formiche sul pavimento, possiamo collocare una piccola quantità di una di queste 5 sostanze "profumanti" a terra per convincere questi insetti ad allontanarsi in modo naturale. Gli aromi naturali possono anche essere collocati lungo il bordo dei balconi, sul davanzale delle finestre o delle porte, ovvero in quei punti che solitamente rappresentano il luogo di ingresso delle formiche nelle nostre case.

Come allontanare le formiche dal giardino

Cosa fare se una colonia di formiche si è già installata in giardino? Anche in questo caso è possibile liberarsi degli insetti con metodi che salvaguardano noi, le nostre piante e l'ambiente. Per sbarazzarcene potremmo riempire un vaso con dei trucioli di legno e posizionarlo steso su un lato, nei pressi del formicaio. Molto presto gli insetti inizieranno a deporre le uova tra i trucioli, e di conseguenza sposteranno l’intera comunità all’interno del vaso.

A questo punto non ci resta altro da fare che spostare il vaso con i trucioli in una nuova posizione - ad almeno 30 metri di distanza - per consentire alla colonia di continuare a vivere in serenità e a noi di goderci le temperature gradevoli primaverili all'aperto senza l’incubo delle formiche.