10 piante da coltivare anche con il pollice nero

Un bel balcone fiorito o un angolo verde perfetto in salotto non sono prerogative solo per chi possiede uno spiccato pollice verde: con qualche accorgimento nella scelta delle piante da appartamento anche chi non è proprio portato per il giardinaggio potrà creare uno spazio accogliente nel living.

Piante da pollice nero, le varietà (quasi) impossibili da uccidere

Il giardinaggio è senza dubbio uno degli hobby preferiti dagli italiani, grazie alla sua capacità di regalare momenti di relax e piccoli angoli curati, in casa, sul balcone o in giardino, Non tutti però, sembrano avere una naturale predisposizione per questa attività, e mentre alcuni riescono a "far sbocciare fiori anche in una pietra" altri sono destinati a veder morire qualsiasi tipo di pianta, anche se non lo fanno apposta.

Ed è proprio per questi ultimi che abbiamo creato un elenco delle piante più facili da coltivare, in casa o all'aperto. Questa piccola guida potrà tornare utile anche a chi desidera creare un piccolo angolo verde in salotto, e magari non ci riesce perché si tratta di ambienti con poca luce naturale.

Sansevieria

La top ten delle piante resistenti non può che iniziare con la Sansevieria. Si tratta di una varietà che richiede davvero pochissime cure e si adatta bene anche alla vita in appartamento. Conosciuta anche con il nome di "lingua delle suocere" è caratterizzata da foglie lunghe e carnose, e si adatta benissimo anche in angoli piuttosto bui. Se vi capita spesso di dimenticarvi di irrigare le vostre piante, la Sansieria è la varietà perfetta per voi: può resistere bene anche a lunghi periodi di siccità.

Pothos

Insieme alla Sansevieria è una delle piante più amate da chi ha il pollice nero. Non è difficile imbattersi in un Pothos utilizzato per dare una nota di colore al salotto. Con le sue foglie larghe e lucide, questa pianta da appartamento è infatti spesso considerata un vero e proprio elemento d'arredo.

Prendersi cura del Pothos è davvero facile: richiede una luce moderata e annaffiature costanti per svilupparsi alla perfezione. Tra le sue proprietà c'è quella di purificare e migliorare l'aria nell'ambiente domestico, assorbendo tossine e rilasciando ossigeno.

Aloe vera

Nota per le sue proprietà "curative" l'Aloe vera è una pianta decorativa che richiede luce indiretta, poche cure e pochissima acqua. Coltivare una pianta di Aloe vera non solo consente di avere un angolo verde molto bello, ma anche un prezioso alleato in caso di scottature solari e irritazioni della pelle.

Echeveria

Se state cercando una pianta che, oltre che da appartamento, possa essere piantata anche in giardino, l'Echeveria potrebbe essere la varietà perfetta per voi.

Come tutte le piante grasse non richiede di molte attenzioni: sarà sufficiente innaffiarla una volta ogni due settimane in estate (in inverno anche una sola volta al mese) per avere una graziosa pianta a forma di cuore perfetta per abbellire sia gli spazi interni che quelli esterni.

Spathiphyllium

Un angolo poco illuminato della casa potrebbe essere l'alloggio ideale per una pianta di Spathiphyllium. Nota anche come pianta che purifica l'aria, è caratterizzata da foglie di un verde brillante e fiori bianchi molto eleganti.

Tollera bene posizioni ombreggiate e il calore del riscaldamento, resiste anche agli eccessi idrici, purché non si verifichino con frequenza, mentre è in grado di trattenere le tossine e rilasciare ossigeno. Le sue caratteristiche rendono lo Spathiphyllium un ottimo depuratore d'aria naturale adatto anche ai principianti.

Bambù da interno

Chi sta cercando una pianta da interno che sia facilissima da coltivare e anche portafortuna, potrà trovare nel bambù da interno la soluzione perfetta. Pianta dall'aspetto raffinato, può essere coltivata sia in un vaso con terra che con acqua. Essendo una varietà che ama la luce, è importante posizionarla in un punto ben illuminato (ma protetto dai raggi solari diretti). Predilige ambienti umidi, per cui la sua collocazione ideale potrebbe essere la cucina o il bagno. Tra le sue proprietà c'è quella di purificare l'aria, e non manca chi lo coltiva perché lo considera anche un autentico portafortuna.

Orchidea

Coloro che amano la bellezza dei fiori, sicuramente non saprebbero resistere all'eleganza di un'orchidea. Il suo aspetto estremamente regale racchiude una resistenza sorprendente, e al contrario di quanto si potrebbe pensare coltivare un'orchidea è un'operazione alla portata anche di chi ha il pollice nero. Sarà sufficiente collocarla in una posizione irradiata da luce indiretta e ricordarsi di annaffiarla con moderazione per avere fioriture spettacolari.

Calathea

Perfetta per portare una nota di colore nelle stanze, la Calathea è molto apprezzata per la tonalità delle sue foglie, che presentano strisce verdi e rosse. Come molte altre specie indicate per chi ha il pollice nero, anche questa pianta ornamentale necessita solo una buona quantità di luce indiretta e annaffiature moderate e regolari.

Ficus benjamina

Pianta da interno molto diffusa e versatile, il Ficus benjamina può essere coltivato sia in terra che in vaso, anche se alle nostre latitudini è difficile trovarlo all'aperto poiché non tollera molto le rigide temperature invernali. Le caratteristiche principali sono rappresentate dalle foglie grandi, ovali e lucide di colore scuro e dalla facilità di coltivazione.

Zamioculcas

Lo Zamioculcas è una pianta sempreverde molto amata anche da chi non ha uno spiccato pollice verde. Soprannominata "pianta indistruttibile" richiede solo poche attenzioni, e si adatta bene a quasi tutte le situazioni. Pur amando le posizioni soleggiate, tollera bene anche zone d'ombra. Per quanto riguarda l'irrigazione, è importante lasciar asciugare completamente il terriccio prima di procedere con una nuova annaffiatura per evitare il marciume delle radici. Potremmo dire che si tratta di una pianta dalle foglie lucide e carnose adatta proprio a tutti, anche se chi ha dei bambini in casa o possiede un animale domestico dovrebbe fare un po' di attenzione, perché può risultare tossica se ingerita.