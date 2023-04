10 idee per riciclare le bottiglie di plastica in modo creativo

Perché buttare le bottiglie di plastica una volta svuotate? Ecco 10 simpatiche e utili idee per riutilizzarle senza inquinare.

Riciclare bottiglie di plastica: 10 idee creative



La difesa della salute del nostro pianeta passa da piccoli gesti che tutti noi possiamo compiere. Ecco perché oggi diventa ancor più importante ridurre gli sprechi nelle cose di tutti i giorni e riciclare quanto più possibile. Il riciclo può sembrare un dovere non divertente, ma questa lista di idee vi farà cambiare idea. Oggi parleremo delle bottiglie di plastica, estremamente utilizzate nelle nostre case tanto da rappresentare una delle principali cause dell'inquinamento da plastica negli oceani.

Forse potrete credere che riutilizzando le bottiglie in plastica monouso per bere nuovamente dopo che il liquido originale è esaurito sia una buona idea per aiutare l'ambiente, ma in realtà non è così; riutilizzare le bottiglie è dannoso per la salute perché potrebbero rilasciare microplastiche. Allora cosa bisogna fare per aiutare l'ambiente? Ecco 10 idee per riciclare le bottiglie di plastica.



Idee semplici per riutilizzare le bottiglie



Le idee che proponiamo sono molto creative e divertenti, adatte anche ai bambini che - avvicinandosi a quest'attività - imparerebbero sin da piccoli il valore del riciclo nel nome di un mondo plastic-free. Indipendentemente dal tipo di bottiglia e dal colore, si possono realizzare tanti lavoretti casalinghi che diano nuova vita alla plastica anziché gettarla. Tagliando il collo di una bottiglia di plastica da due litri si può ad esempio ottenere un pratico portasacchetti. Come fare? Semplice, una volta tagliata la bottiglia bisogna fissare al muro (o all'interno di uno sportello in cucina) il collo a testa in giù tramite un pezzo di nastro biadesivo e il gioco è fatto.

Allora perché non un portatrucchi? Ecco la seconda idea, utile per ordinare mascara, pennelli e tutti gli altri cosmetici. Basterà tagliare verticalmente una bottiglia e poi riporla orizzontalmente come una scatola in grado di contenere tutto ciò che serve per la nostra beauty routine.

Se anziché i trucchi siete sommersi dalle penne e dalle matite dei vostri bambini, un pratico portamatite è quello che vi occorre. Basta tagliare in 2 una bottiglia e prendere la base, decorarla a piacere ed ecco che tutto è in ordine. Il collo anziché buttarlo, tenetelo, potrà esservi utile come ad esempio nell'idea del portasacchetti che vi abbiamo descritto all'inizio dell'articolo!

Se avete degli amici a 4 zampe, la quarta idea fa al caso vostro: un distributore di cibo per animali domestici. Recuperate due bottiglie di plastica trasparente e di forma squadrata, dopodiché su una di esse bisogna praticare 2 fori (uno più grande e uno più piccolo). Questa andrà poggiata a terra in orizzontale e l'altra bottiglia va infilata per il collo nel foro più piccolo tenendola in verticale. Amici del giardinaggio? Ecco la quinta idea: un irrigatore a pioggia. Basta prendere una bottiglia e fare dei fori lungo tutta la superficie, dopodiché collegare l'orlo alla canna dell'acqua e il gioco è fatto, i vostri fiori e le vostre piante verranno innaffiati in modo omogeneo.



Idee artistiche per riciclare le bottiglie



Se invece avete una spiccata vena artistica, i prossimi consigli fanno proprio al caso vostro. Ok il giardinaggio, ma farlo con un tocco di classe è ancora più bello, ecco perché potrete ottenere un fantastico vaso per le piante. Tagliate una bottiglia della forma che volete, decoratela a piacere e avrete un vaso unico nel suo genere. È possibile anche riempire un'intera parete con delle piantine ed erbe aromatiche o magari appendere i vasetti ai rami di un albero, perché no? E se invece delle bottiglie utilizzassimo i contenitori in plastica dei detersivi? Dopo averli lavati per bene, potrete ottenere dei comodissimi portariviste. Tagliate la parte alta facendo una scanalatura di lato e poi dipingete e decorate a piacere. Nulla di più semplice per mettere in ordine i giornali e dare un tocco pop al salotto.



Idee per bambini per riciclare le bottiglie



Come detto, avvicinare i bambini a queste attività può essere educativo e divertente. Per insegnare loro il concetto del risparmio possiamo infatti realizzare un salvadanaio personalizzato. Basta fare un incisione in alto per inserire le monete e poi decorarlo a piacere facendo diventare la bottiglia un porcellino o qualsiasi cosa vogliate, basta sigillare per bene il tappo per evitare che quanto risparmiato possa essere subito speso.



Se invece avete dei flaconi piccoli e piatti, quelli dello shampoo per intenderci, ecco l'idea per far divertire i vostri bimbi: degli aeroplanini giocattolo. Basta colorare il flacone e poi utilizzare il cartoncino rigido per le ali e per la coda dell'aereo, al quale potrete aggiungere anche dei tappi che fungano da motori. E per finire, un modo originale per tramandare la vostra vena creativa anche ai più piccoli: degli stampini per dipingere. Tra le varie idee proposte avrete sicuramente un fondo di bottiglia già tagliato e inutilizzato; intingetelo nelle tempere e usatelo come stampino per realizzare dei fiori o altre figure.