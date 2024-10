10 fiori autunnali che colorano il giardino dopo l'estate: ecco quali sono

Foto da Wikipedia

Anche i mesi autunnali sono ideali per dedicarsi alle piante e al giardinaggio. Per avere un giardino o un terrazzo fiorito in autunno, gli esperti di giardinaggio consigliano di piantare i fiori e le piante in primavera o all’inizio dell’estate.

Fiori autunnali: ecco quali sono

Ecco di seguito una lista di 10 fiori autunnali tra i più belli per rendere colorato e suggestivo il nostro giardino o il nostro terrazzo durante il periodo dell'autunno.

Colchico autunnale

Il colchico autunnale (nelle foto in alto e qui sotto), denominato anche falso zafferano, è una piantina con fiori che vanno dal rosa al violetto, appartenente alle Colchicaceae, e cresce prevalentemente in aree umide e all’ombra. I suoi fiori possono sbocciare anche a fine estate, ma il momento maggiore fioritura è in autunno. È consigliato ridurre l’irrigazione in estate, per poi riprendere l’irrigazione abituale a fine estate. Bisogna ricordare che la pianta è tossica, e se viene ingerita può provocare vomito, nausea, bruciore alla bocca, diarrea, tachicardia, convulsioni o asfissia.

Une prairie jonchée de Colchique d'automne.

📍Lembach, Alsace. pic.twitter.com/GMGBpY5Npy — Cédrιc (@CedricSchell) September 18, 2024

Campanula grandiflora

La Campanula grandiflora, è una pianta è caratterizzata dalla sua abbondante e prolungata fioritura. Appartenente alle Campanulaceae, nonostante che la sua fioritura avvenga in estate, può regalare dei bellissimi fiori anche in autunno. Questa pianta preferisce terreni umidi e luoghi soleggiati, nonostante regga bene le temperature dell'inverno. I suoi fiori sono a forma di stella, di colore blu, lilla, bianco o rosa. La Campanula necessita di pochissima manutenzione.

Verga d’oro

La verga d’oro, della famiglia delle Asteraceae, è caratterizzata da fiori gialli. Utilizzata in erboristeria ha proprietà astringenti e antinfiammatorie. la sua fioritura avviene da agosto ad ottobre, ma anche in autunno può regalare grandi soddisfazioni. Di questa pianta ne esistono oltre 100 specie, arrivano fino a un metro di altezza e sono caratterizzate da grappoli di fiori gialli. La verga d’oro preferisce ambienti soleggiati.

Anemone giapponese

L’anemone giapponese, della famiglia delle Ranuncolaceae, regala i suoi primi fiori bianchi e rosa in estate. Essa ha bisogno di poca manutenzione, preferendo luoghi ombreggiati e riparati dal vento.

Erba Joe Pye

L’Eupatorium purpureum è una pianta erbacea perenne, della famiglia delle Asteraceae. I suoi fiori bianchi e rosa, che emanano un profumo di vaniglia, sbocciano solitamente da metà estate fino a autunno. Essendo una pianta erbacea perenne vive tutto l’anno e sopporta anche il freddo.

Crisantemo

Il crisantemo è una pianta Asteraceae o Compositae, originaria dell’Europa, dell’Asia e dell’Africa. Regala fioriture abbondanti anche con il freddo. È consigliato piantarlo in primavera. Generalmente fiorisce da settembre fino ai primi freddi. Alcune fioriscono anche in estate. I suoi fiori e possono variare di forma, dimensione e colore.

Aster

Simili a delle margherite fioriscono a fine agosto fino al freddo invernale. L’Aster è una pianta perenne della famiglia delle Asteraceae. Vi sono oltre 100 specie, ognuna di essa con caratteristiche differenti. È una pianta decorativa, con fiori bianchi, rosa, rosso, porpora, azzurri, violetto e blu.

Elenio

L’elenio, è una pianta facile da coltivare anche in vaso, prediligendo luoghi soleggiati e riparati dal vento, ma tollera sia il caldo estivo che il freddo invernale. Produce fiori simili a margherite dal rosso e oro con petali rivolti verso l’esterno o verso il basso. La fioritura avviene da fine estate a inizio autunno.

Curiosando tra i giardini, ho trovato dei fiori ottimi per le Api: l'Elenio (Helenium autumnale); origine nordamericana, non invasivo, perenne, lontano parente del girasole.

Nella foto a dx, addirittura assieme un'Ape Domestica e una Selvatica.#6settembre #Slovenia #Buongiorno pic.twitter.com/PDcix85jpg — Nicola Bressi (@Nicola_Bressi) September 6, 2019

Girasole

Il girasole (Helianthus), appartenente alle Asteraceae, rispetto ai girasoli annuali che arrivano fino 4 metri con fiori grandi quanto un piatto, fiorisce a fine estate e regala fiori più piccoli. Coltivarli non richiede grandi nozioni di giardinaggio.

ATENDENDO A PEDIDOS



GIRASSOL



É cultivada pelo seu óleo e frutos comestíveis. O nome é derivado do formato de sua inflorescência. pic.twitter.com/c5dOdzlAR4 — Poetas (@PoetasFla) July 18, 2019

Coreosside

La famiglia Coreopsis è caratterizzata da circa 30 specie di piante che fioriscono maggiormente durante l'estate. Una volta potata la fioritura, la pianta regalerà un'esposizione floreale in autunno niente male. Caratterizzata da fiori grandi di colore giallo o arancione. Semplici da coltivare, necessitano di terra ben drenata e sole.